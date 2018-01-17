"Белый Барс" обыграл харьковское "Динамо" в очередном матче УХЛ

21:13, 17 января 2018 Хоккей 34

Игра завершилась со счетом 5:2.

В Белой Церкви завершился очередной матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Белый Барс" из Белой Церкви обыграл харьковское "Динамо", сообщает официальный сайт соревнований. Матч завершился со счетом 5:2. «Белый Барс» - «Динамо» - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) Ледовая арена «Белый Барс», Белая Церковь, 17 января 2018 года, 18:45 Шайбы: 1:0 Куцевич (Даниленко, Разумов, 01:45). 1:1 Поддубный (Олейник, 07:17 – больш.). 2:1 Худяков (Поддубный, Максименко, 29:25 – больш.). 2:2 Куцевич (Ромащенко, Тимченко, 30:12). 3:2 Ромахин (Ромащенко, Табашник, 37:59). 4:2 Ромащенко (Куцевич, Табашник, 49:05 – больш. 5х3). 5:2 Разумов (Ромащенко, Герцик, 57:58).

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