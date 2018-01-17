Вратари Лундквист и Сарос стали главными героями игрового дня НХЛ

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге "Рейнджерс" со счетом 5:1 переиграли "Филадельфию" и прервали серию из трех поражений, сообщает офциальный сайт лиги.

Хенрик Лундквист отразил 25 бросков и стал первым вратарем в истории НХЛ, одержавшим не менее 20 побед во всех первых 13 сезонах в лиге. Также он первый вратарь, выигрывавший по 20 матчей 13 лет подряд на любом отрезке карьеры.

В этом чемпионате Лундквист сыграл 20-11-4, а в карьере, которая началась в сезоне 2005-06, 425-260-80.

"Мне всегда приятно слышать, когда говорят "впервые в истории НХЛ", потому что лига существует довольно давно, - сказал Лундквист. - Я усердно работал, но всегда говорил, что мне повезло играть с великолепными партнерами. Особенно в первые пять-шесть лет, когда меня окружали настоящие легенды".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

16 января.

Торонто – Сент-Луис – 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 50 Браун, 1:1 – 59 Стеен (Штястны, Пьетранжело), 1:2 – 61 Данн (Штястны)

Айлендерс – Нью-Джерси – 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Ли, 1:1 – 15 Палмиери (Юханссон, Ватанен), 1:2 – 32 Сиверсон (Ноусен, Гиббонс), 1:3 – 34 Сиверсон (Братт, Лавджой), 1:4 – 38 Холл (Братт)

Рейнджерс – Филадельфия – 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Уил (Симмондс, Гудас), 1:1 – 6 Нэш (Бучневич), 2:1 – 16 Миллер (Деарнэ, Макдона), 3:1 – 19 Кэри (Холланд), 4:1 – 30 Грабнер, 5:1 – 37 Нэш (Стаал)

Детройт – Даллас – 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Дэйли (ДеКайзер, Бертуцци), 1:1 – 2 Факса (Клингберг, Линделль), 1:2 – 8 Спецца (Радулов, Клингберг), 2:2 – 31 Атанасиу (Крунвалль, Бертуцци), 2:3 – 34 Спецца (Бенн, Радулов), 2:4 – 49 Ганзал (Джонс, Элие)

Нэшвилл – Вегас 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайба: 1:0 – 48 Фиала (Сиссонс, Суббан)

Аризона – Сан-Хосе 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 5 Торнтон (Гертл, Кутюр), 0:2 – 20 Бедкер (Райан, Бернс), 1:2 – 36 Мартинук (Ричардсон, Демерс), 2:2 – 46 Ричардсон (Экман-Ларссон, Казинс).