"Донбасс" одержал 34-ю победу подряд и обновил рекорд чемпионатов Украины по хоккею

В Дружковке завершился матч чемпионата Украинской хккейной лиги, в котором донецкий "Донбасс" обыграл "Галицкие Львы" из Новояворовска, сообщает официальный сайт донецкой команды.

Игра завершилась со счетом 9:1.

Команда из Новояворовска активно начала игру, имея за плечами первую победу над харьковским "Динамо", однако дончане достаточно быстро обозначили свои притязания на 28 победу кряду – Виктор Захаров выиграл вбрасывание и грамотно закрыл обзор киперу "Львов" Вязовову, который не увидел бросок Юрия Шпака.

После этого "Донбасс" продолжал давить на ворота Владислава Вязовова, однако следующий гол случился за пять минут до конца периода – классная комбинация в одно касание между Сергеем Кузьмиком и Владиславом Луговым завершилась точным броском последнего. А спустя минуту классный бросок в "девятку" удался Александру Костикову.

Если в первом периоде для того, чтобы забросить три шайбы дончанам понадобилось почти 16 минут, то во втором отрезке на это понадобилось всего 3 минуты: Сергей Кузьмик реабилитировался за упущенные ранее шансы, Виталий Лялька забросил возможно лучшую шайбу этой недели, а Александр Фирсов броском от синей линии огорчил вышедшего вместо Вязовова Антона Дороша. А за шесть минут до перерыва Лялька мощным броском в "девятку" оформил дубль.

В третьем периоде обе команды достаточно быстро обменялись заброшенными шайбами - на гол Александра Александрова мощным броском ответил Богдан Арабов. А когда до конца периода оставалось чуть меньше 10 минут капитан дончан Виктор Захаров здорово воспользовавшись передачей Александра Костикова забросил 82-ю шайбу в свитере ХК "Донбасс".

Таким образом Виктор вышел на чистое первое место в списке лучших снайперов дончан в истории. Для установления нового рекорда 24-летнему украинскому форварду понадобилось 147 матчей. Также этот матч стал историческим и для всего украинского клубного хоккея - обыграв новояворовский коллектив, "Донбасс" обновил свой же рекорд по количеству побед в чемпионатах Украины кряду.

"Донбасс" - "Галицкие Львы" - 9:1 (3:0, 4:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 Шпак (Захаров), 04:22, 2:0 Луговой (Кузьмик), 14:55, 3:0 Костиков (Захаров, Лялька), 15:59, 4:0 Кузьмик (Матвиенко - больш.), 21:09, 5:0 Лялька (Захаров), 22:18, 6:0 Фирсов (Коваленко), 22:56, 7:0 Лялька (больш.), 34:01, 8:0 Александров (Коваленко, Денискин), 43:35, 8:1 Арабов (Муртищев), 46:46, 9:1 Захаров (Костиков - больш.), 50:20.