"Колорадо" одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге "Колорадо Эвеланш" со счетом 3:1 переиграл "Анахайм Дакс" и продлил победную серию до семи матчей, сообщает официальный сайт лиги.

Главным героем встречи стал вратарь Джонатан Бернье, отразивший 33 броска и продливший личную победную серию до шести встреч. Именно Бернье в середине второго периода совершил ключевой сэйв, клюшкой в падении отразив бросок Райана Кеслера. В ответной атаке Нэйтан Маккинон сделал счет 2:0, забросив победную шайбу. Маккиннон продлил результативную серию до семи встреч (5+9=14).

"Это невероятное спасение стало поворотным моментом встречи, - сказал тренер "Эвеланш" Джаред Беднар. - Вот такая игра нужна от голкипера на каждодневной основе. И сейчас Бернье нам это дает".

Победная серия стала для "Колорадо" самой длительной с января 2006 года, когда было выиграно восемь матчей подряд. Однако несмотря на последние успехи, в понедельник "Эвеланш" лишь смогли уйти с последнего места Центрального дивизиона. С другой стороны, до зоны плей-офф осталось всего два очка. Борьба в центральном дивизионе в этом сезоне невероятная.

В составе "Анахайма" не было дисквалифицированного на два матча форварда Эндрю Коглиано, который пропустил игру впервые в карьере. Его серия оборвалась на отметке в 830 игр - это четвертый по длительности результат в истории НХЛ.

НХЛ.Регулярный чемпионат.

15 января.

Бостон – Даллас – 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 23 Джонс (Ричи, Элие), 0:2 – 28 Радулов (Бенн), 1:2 – 36 Хара (Нэш, Макэвой), 2:2 – 51 Спунер (Гжельчик, Крейчи), 2:3 – 63 Сегин (Клингберг).

Колорадо – Анахайм 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Ньето (Седерберг, Комо); 2:0 – 29 Маккиннон (Ландескуг); 2:1 – 32 Вагнер ( Браун, Мэнсон); 3:1 – 39 Уилсон (Джонсон, Керфут).

Лос-Анджелес – Сан-Хосе 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 4 Тирни (Демело, Донской); 0:2 – 28 Гудроу (Диллон, Демело); 0:3 – 49 Бедкер (Тирни, Донской); 1:3 – 52 Льюис (Кемпе, Габорик); 1:4 – 59 Торнтон (Влэшик, Браун).

Монреаль – Айлендерс ОТ 4:5 (2:2, 1:2, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Бовилье (Барзэл); 0:2 – 6 Барзэл (Эберле); 1:2 – 8 Делорье (Ержабек); 2:2 – 12 Байрон (Шлемко); 2:3 – 22 Пелек (Эберле, Барзэл); 2:4 – 25 Таварес; 3:4 – 39 Друэн (Ержабек, Гальченюк); 4:4 – 53 Пачиоретти (Гальченюк, Петри); 4:5 – 61 Таварес (Хики).