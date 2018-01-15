"Белый Барс" оригинально отметил победу в Украинской хоккейной лиге над "Кременчуком" (видео)
14:39, 15 января 2018
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Матч завершился со счетом 4:2.
"Кременчуг" - "Белый Барс" / uhl.com.ua
Хоккеисты «Белого Барса» (Белая Церковь) оригинально отметили победу над «Кременчуком» в очередном матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, сообщает официальный YouTube-канал соревнований.
Матч состоявшийся в субботу завершился со счетом 4:2.
Как сообщал УНИАН, "Белый Барс" одержал волевую победу над "Кременчугом" и укрепился на втором месте турнирной таблицы.
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