"Белый Барс" оригинально отметил победу в Украинской хоккейной лиге над "Кременчуком" (видео)

14:39, 15 января 2018 Хоккей 47

Матч завершился со счетом 4:2.

Хоккеисты «Белого Барса» (Белая Церковь) оригинально отметили победу над «Кременчуком» в очередном матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, сообщает официальный YouTube-канал соревнований. Матч состоявшийся в субботу завершился со счетом 4:2. Как сообщал УНИАН, "Белый Барс" одержал волевую победу над "Кременчугом" и укрепился на втором месте турнирной таблицы.

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