"Калгари" выиграл седьмой матч подряд в регулярном чемпионате НХЛ

В ночь на понедельник в Национальной хоккейной лиге состоялись четыре матча, в центральном из которых "Калгари Флэймз" в гостях переиграли "Каролину" со счетом 4:1 и продлили победную серию до семи матчей, сообщает официальный сайт лиги.

Этому помогли два гола защитника Дуги Хэмилтона, шайбы Мэтта Стэйджана и Мэттью Ткачука и 38 сэйвов Майка Смита. "Калгари" идеально провел четырехматчевое гостевое турне и ушел на пятидневные каникулы на втором месте Тихоокеанского дивизиона, обойдя "Лос-Анджелес".

"Каролина" проиграла в четвертый раз за пять матчей и ушла на пятидневный перерыв в одном балле от зоны плей-офф. На первой минуте третьего периода после силового приема Марка Джиордано травму получил нападающий "Харрикейнз" Себастьян Ахо. Защитник "Калгари" был удален до конца матча за атаку в голову. Единственную шайбу "Флэймз" забросил Ли Стемпняк, для которого игра стала второй в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

14 января.

Чикаго – Детройт – 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 4 Ларкин (Бертуцци, Атанасиу); 0:2 – 6 Грин (Нюквист, Манта); 0:3 – 45 Манта (Атанасиу, Зеттерберг); 0:4 – 53 Бертуцци (Фрк, Дженсен).

Каролина – Калгари – 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 6 Стэйджан (Лазар), 0:2 – 18 Хэмилтон (Ферланд, Годро), 0:3 – 43 Хэмилтон (Годро, Ткачак), 0:4 – 52 Ткачак (Баклунд, Брауэр), 1:4 – 55 Стемпняк (Раск, Макгинн)

Питтсбург – Рейнджерс – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Хернквист (Летанг, Хагелин), 1:1 – 15 Грабнер, 1:2 – 19 Смит (Кэри, Леттьери), 2:2 – 33 Симон (Думулин, Спронг), 3:2 – 34 Кессел (Шири), 4:2 – 52 Кросби (Олексяк, Кессел), 5:2 – 58 Хагелин (Олексяк)

Миннесота – Ванкувер – 2:3 (1:1, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Цукер (Гранлунд, Койву), 1:1 – 16 Эрикссон (Х.Седин, Эдлер), 2:1 – 52 Уинник (Э.Стаал), 2:2 – 56 Ванек (Танев, Ганье), 2:3 – 62 Саттер (Эрикссон, Эдлер)