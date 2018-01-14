"Галицкие Львы" обыграли харьковское "Динамо" в чемпионате УХЛ

Сегодня состоялся последний матч 29 тура украинской хоккейной лиги. В Харькове «Динамо» принимало «Галицких Львов» и уступило со счетом 3:4.

Об этом сообщил официальный сайт турнира.

В первом периоде гостей вывел вперед Николай Дворник, а во втором периоде Илья Генералов удвоил преимущество "Львов". Интересно, что две первых шайбы новояворовской команды в этом матче были заброшены при игре в меньшинстве. Всего «Галицкие Львы» забросили уже 10 шайб в меньшинстве в этом сезоне, и по этому показателю их опережает только «Донбасс» (14 шайб).

На 34-й минуте матча ошибкой харьковских защитников воспользовался Никита Муртищев, который в результате быстрой атаки сделал счет 0:3. Сократить разрыв между клубами под конец второго периода удалось капитану «Динамо» Владимиру Чердаку, который мощным броском переиграл голкипера «Львов».

Интригу в поединок вернул нападающий МХК «Динамо» Дмитрий Халин, который в большинстве обыграл Владислава Вязовова и сделал счёт 3:2.

За 11 минут до конца поединка харьковчане получили отложенный штраф, который успешно реализовал капитан "Львов" Всеволод Толстушко, увеличивший разрыв между командами до двух шайб.

Под занавес поединка Никита Олейник сделал счет 3:4. Но хотя «сине-белые» активно прессинговали соперника, сравнять счёт им так и не удалось.

МХК «Динамо» - «Галицкие Львы» 3:4 (0:1; 1:2; 2:1)

Шайбы: 0:1 Дворник (Генералов, Толстушко - меньш.), 09:56. 0:2 Генералов (Дворник - меньш.), 29:03. 0:3 Муртищев (Середа), 33:12. 1:3 Чердак (Олейник), 39:13. 2:3 Халин (Чердак, Олейник), 42:28. 2:4Толстушко (Сирченко, Муртищев - шест. полевой), 49:02. 3:4 Олейник (Поддубный, Чердак), 55:18.