"Рейнджерс" разгромно уступили "Айлендерс", "Вегас" проиграл "Эдмонтону" в НХЛ

11:10, 14 января 2018 Хоккей 56

"Монреаль" потерпел поражение от "Бостона" в серии буллитов.

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги. Рейнджерс – Айлендерс 2:7 (1:2, 0:3, 1:2) Шайбы: 0:1 – 6 Бовилье (Барзэл, Эберле), 1:1 – 14 Хэйс (Нэш), 1:2 – 16 Принс (Мэйфилд), 1:3 – 20 Барзэл (Мэйфилд, Эберле), 1:4 – 24 Барзэл (Эберле, Бовилье), 1:5 – 26 Бовилье (Хики, Таварес), 2:5 – 49 Зибанежад (Макдона, Зукарелло-Асен), 2:6 – 56 Хики (Барзэл, Эберле), 2:7 – 58 Клаттербак (Барзэл, Чимера) Питтсбург – Детройт 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 3 Малкин (Мяяття, Хагелин), 1:1 – 13 Абделькадер (Зеттерберг, Татар), 2:1 – 16 Кессел (Малкин, Кросби), 3:1 – 22 Малкин (Кессел), 4:1 – 43 Кросби (Малкин, Кессел) Миннесота – Виннипег – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Шайбы: 1:0 – 8 Гранлунд (Сперджен, Сутер), 2:0 – 25 Цукер (Гранлунд, Койву), 2:1 – 40 Перро (Бафлин, Уилер), 3:1 – 46 Дамба (Койл, Фолиньо), 4:1 – 53 Дамба (Фолиньо, Койл) Монреаль – Бостон – 3:4 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0) Шайбы: 1:0 – 3 Пачиоретти (Дано, Мете), 1:1 – 17 Маршанд (Хейнен, Бержерон), 1:2 – 22 Дебраск (Хара, Макэвой), 2:2 – 25 Делорье, 3:2 – 28 Гальченюк (Петри, Друэн), 3:3 – 37 Крейчи (Дебраск, Макэвой) Нью-Джерси – Филадельфия – 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) Шайбы: 1:0 – 5 Братт (Холл, Хишир), 1:1 – 14 Кутюрье (Уил, Макдоналд), 2:1 – 21 Палмиери (Холл, Бутчер), 2:2 – 31 Симмондс (Ворачек, Жиру), 2:3 – 38 Кутюрье (Проворов, Жиру), 2:4 – 44 Конекны (Кутюрье, Проворов), 2:5 – 52 Раффль (Филппула, Ворачек), 3:5 – 59 Стэффорд (Мур, Сиверсон) Даллас – Колорадо – 1:4 (0:1, 1:0, 0:3) Шайбы: 0:1 – 14 Керфут (Жирар, Грир), 1:1 – 35 Бенн (Радулов, Клингберг), 1:2 – 46 Маккиннон (Задоров, Керфут), 1:3 – 58 Комо (Задоров), 1:4 – 59 Барберио (Бернье, Немет) Вегас – Эдмонтон – 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 28 Марун (Макдэвид, Нерс), 1:1 – 29 Смит, 2:1 – 39 Карлссон (Маршессо), 2:2 – 43 Каджула (Макдэвид, Марун), 2:3 – 60 Нерс (Драйзайтль, Каджула) Лос-Анджелес – Анахайм – 2:4 (0:2, 0:0, 2:2) Шайбы: 0:1 – 6 Каше (Гецлаф, Ракелль), 0:2 – 18 Кеслер (Каше, Монтур), 0:3 – 42 Каше (Ричи), 1:3 – 48 Шор (Льюис, Фолин), 2:3 – 53 Копитар (Иафалло, Форборт), 2:4 – 58 Перри (Линдхольм) Сан-Хосе – Аризона – 6:5 ОТ (3:3, 1:0, 1:2, 1:0) Шайбы: 1:0 – 5 Торнтон (Павелски), 1:1 – 9 Степан (Паник, Перлини), 2:1 – 10 Павелски (Торнтон, Бернс), 2:2 – 12 Голигоски (Степан), 3:2 – 13 Кутюр (Бернс, Донской), 3:3 – 14 Фишер (Коннотон), 4:3 – 37 Донской (Делл, Бедкер), 4:4 – 43 Экман-Ларссон (Келлер, Дворак), 4:5 – 46 Арчибальд (Дворак, Чикран), 5:5 – 59 Донской (Тирни, Бернс), 6:5 – 62 Влэшик (Торнтон, Павелски)

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