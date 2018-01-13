"Белый Барс" одержал волевую победу над "Кременчугом" в УХЛ

В Броварах состоялся матч 29-го тура Украинской хоккейной лиги. "Белый Барс" вырвал победу у "Кременчуга", сообщает официальный сайт турнира.

Счёт командам удалось открыть только в середине первого периода, когда Антон Бойков мастерски подставил клюшку под бросок Даниила Козачука, выведя кременчужан вперед. Эта шайба стала юбилейной, сотой для «Кременчуга» в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. В свою очередь, «Белому Барсу» свои моменты в 1-м периоде реализовать не удалось.

Удвоить своё преимущество подопечные Александра Савицкого смогли на старте второй двадцатиминутки – после выхода один на один с вратарём белоцерковского клуба вновь отличился Антон Бойков. Ответа от «Белого Барса» долго ждать не пришлось – разрыв между командами сократил лидер «Барсов» Руслан Ромащенко.

Заключительный период команды начали с опасных атак, и на третьей минуте Владислав Куцевич мощным броском сравнял счёт в поединке. Вторую половину финального периода клубы провели осторожно, однако ненужное удаление «Кременчуга» сыграло свою роль, и Даниил Гриценко забросил третью шайбу своей команды в ворота Виталия Власенко.

Неудачной для «горожан» стала замена голкипера на полевого игрока незадолго до конца матча – в пустые ворота хозяев шайбу отправил Максим Разумов, что и решило исход поединка.

«Кременчуг» - «Белый Барс» 2:4 (1:0; 1:1; 0:3)

Шайбы: 1:0 Бойков (Козачук, Карпенко), 10:19. 2:0 Бойков (Козачук, Чернышенко), 20:42. 2:1 Тимченко (Ромащенко), 23:23. 2:2 Куцевич (Лесников, Даниленко), 33:08. 2:3 Гриценко (Разумов, Табашник - больш.), 55:18. 2:4 Разумов (Куцевич, Ядловский - пуст. вор.), 59:09.