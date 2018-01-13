"Вашингтон" вырвал победу у "Каролины", "Ванкувер" прервал безвыигрышную серию в НХЛ

12:31, 13 января 2018 Хоккей 45

Состоялись поединки регулярного чемпионата.

Накануне прошли матчи регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт турнира. «Ванкувер Кэнакс» победил «Коламбус Блю Джекетс». Решающим стал второй период встречи, когда "Ванкувер" забил четыре шайбы. Таким образом, "Касатки" прервали 5-матчевую проигрышную серию в регулярном первенстве. Коламбус – Ванкувер – 2:5 (1:0, 0:4, 1:1) Шайбы: 1:0 – 4 Джонс (Панарин, Фолиньо), 1:1 – 21 Берчи (Ганье, Ванек), 1:2 – 25 Гадбрэнсон (Х.Седин, Эрикссон), 1:3 – 34 Гонс (дель Зотто, Ванек), 1:4 – 37 Эдлер (Х.Седин, Д.Седин), 2:4 – 52 Харрингтон (Калверт, Фолиньо), 2:5 – 59 Виртанен (Гранлунд) Флорида – Калгари – 2:4 (0:0, 1:3, 1:1) Шайбы: 1:0 – 20 Дадонов (Трочек, Юбердо), 1:1 – 21 Монахан (Джиордано, Хэмилтон), 1:2 – 30 Ткачак (Баклунд, Хэмоник), 1:3 – 36 Годро (Баклунд, Монахан), 2:3 – 53 Дадонов, 2:4 – 59 Баклунд (Ткачак) Каролина – Вашингтон – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2) Шайбы: 1:0 – 3 Дж.Стаал (Ахо, Уильямс), 1:1 – 7 Эллер (Овечкин, Врана), 1:2 – 20 Овечкин (Кузнецов, Карлсон), 2:2 – 28 Ахо (Дж.Стаал, Фолк), 3:2 – 41 Скиннер (Флери, Стемпняк), 3:3 – 56 Коннолли, 3:4 – 59 Бигл (Овечкин, Бэкстрем) Чикаго – Виннипег – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 24 Кемпф (Дебринкат, Мерфи), 2:0 – 36 Рутта (Кемпф, Дюклер), 2:1 – 56 Лайне Аризона – Эдмонтон – 2:4 (2:2, 0:0, 0:2) Шайбы: 1:0 – 2 Ричардсон (Мартинук, Чикран), 2:0 – 3 Арчибальд (Келлер, Дворак), 2:1 – 14 Нерс (Хайра, Ларссон), 2:2 – 19 Марун (Макдэвид, Клефбом), 2:3 – 43 Нерс (Макдэвид, Драйзайтль), 2:4 – 59 Нюджент-Хопкинс (Лучич)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter