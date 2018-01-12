"Калгари" крупно обыграл "Тампу", "Вашингтон" уступил "Каролине" в НХЛ

Состоялись матчи регулярного первенства.

Накануне состоялись три матча в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Баффало – Коламбус – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Шайбы: 1:0 – 11 Пулио (Айкел, Окпосо); 2:0 – 47 Окпосо (Гуле, Кэйн); 2:1 – 53 Панарин (Джонс, Веренски); 3:1 – 59 Айкел (О′Райлли). Вашингтон – Каролина – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Шайбы: 0:1 – 31 Дж.Стаал; 1:1 – 36 Эллер (Юос, Оши); 1:2 – 50 Раск; 1:3 – 58 Ахо (Линдхольм). Тампа-Бэй – Калгари – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) Шайбы: 0:1 – 1 Ферланд (Годро, Монахан); 1:1 – 20 Пойнт (Палат, Джонсон); 1:2 – 36 Годро (Хэмилтон, Ферланд); 1:3 – 38 Беннетт (Янковски, Броди); 1:4 – 42 Янковски (Хэтэуэй); 1:5 – 48 Ткачак (Брауэр).

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