Сборная Канады по хоккею объявила состав на Олимпиаду, в котором нет ни одной звезды НХЛ

Главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден назвал имена хоккеистов, на которых рассчитывает на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Об этом сообщает официальный сайт канадской сборной.

Поскольку игроки НХЛ на Олимпиаде не выступят, канадцам пришлось делать ставку на хоккеистов из Континентальной хоккейной лиги.

Состав сборной Канады на Олимпиаду-2018:

Вратари: Джастин Питерс (Кёльнер Хайе, Германия), Бен Скривенс (Салават Юлаев, КХЛ), Кевин Пулен (Медвешчак, Хорватия)

Защитники: Стефан Эллиотт (ХВ71, Швеция), Чарльз Дженовей (Лада, КХЛ), Коди Голубефф (Стоктон, АХЛ), Марк-Андре Граньяни (Динамо Минск, КХЛ), Крис Ли (Металлург Магнитогорск, КХЛ), Максим Норо (Берн, Швейцария), Мэтт Робинсон (ЦСКА, КХЛ), Карл Столери (Динамо Рига, КХЛ).

Читайте такжеПредставлена форма хоккейной сборной России на Олимпиаде - без двуглавого орла (фото) Нападающие: Рене Бурк (Юргорден, Швеция), Жильбер Брюле (Куньлунь, КХЛ), Эндрю Эббетт (Берн, Швейцария), Куинтон Хауден (Динамо Минск, КХЛ), Крис Келли (свободный агент), Роб Клинкхаммер (Ак Барс, КХЛ), Брэндон Козун (Локомотив, КХЛ), Максим Лапьер (Лугано, Швейцария), Эрик О`Делл (Сочи, КХЛ), Мэйсон Рэймонд (Берн, Швейцария), Дерек Рой (Берн, Швейцария), Кристиан Томас (Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз, АХЛ), Войтек Вольски (Металлург Магнитогорск, КХЛ), Линден Вей (Барыс, КХЛ).

Сборная Канады в ранге действующего победителя Олимпиады на групповом этапе сыграет с Чехией, Швейцарией и Южной Кореей. Всего сборная Канады девять раз побеждала на Олимпийских играх, что является рекордом.

Напомним, ранее состав на Олимпийские игры объявила сборная США.

Хоккейный турнир на Олимпийских играх в Пхенчхане пройдет с 14-го по 25 февраля.

Посмотреть открытие Олимпиады-2018 онлайн можно по ссылке.