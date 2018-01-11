"Оттава" обыграла "Торонто" в чемпионате НХЛ

"Чикаго" упустил победу над "Миннесотой".

Накануне состоялись две игры регулярного чемпионата НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. "Оттава" в концовке вырвала победу у "Торонто", а "Миннесота" добыла волевую победу над "Чикаго". Торонто – Оттава – 3:4 (0:1, 1:1, 2:2) Шайбы: 0:1 – 11 Шабо (Дзингел), 0:2 – 21 Хоффман (Дюшен), 1:2 – 38 Боргман (Комаров, Бозак), 2:2 – 41 ван Римсдайк (Марнер, Бозак), 2:3 – 42 Дюмон (Берроуз, Хлапик), 3:3 – 52 Райлли (Хэйнси, В. Нюландер), 3:4 – 56 Пайэтт (Смит, Дюшен). Чикаго – Миннесота – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Шайбы: 1:0 – 12 Сибрук (Шмальц, Кемпни), 1:1 – 29 Брудин (Дамба, Цукер), 1:2 – 43 Сутер (Гранлунд, Койву).

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