"Донбасс", "Белый Барс" и "Динамо" одержали очередные победы в УХЛ

Сегодня вечером состоялись три матча регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, сообщает сайт турнира.

"Донбасс" дежурно обыграл очередного соперника, которым оказался ХК "Кременчуг" (5:2) и продлил серию побед до 26 матчей подряд. Напомним, донетчане пока ни разу не проиграли в текущем сезоне.

Также без проблем взял три очка на выезде "Белый Барс", разгромивший "Галицких Львов" (9:1), а "Броварские Волки" были близки к тому, чтобы во второй раз в сезоне набрать очки, но опять проиграли — на этот раз харьковскому "Динамо на выезде (1:2).

Читайте такжеВладимир Чердак: "Украинских хоккеистов в России заставляют сдавать экзамен по русскому языку и отвечать на странные вопросы из разряда "Чей Крым?"" Напомним, в текущем сезоне УХЛ превратилась в юниорско-молодежное первенство, неофициально запретив выступать игрокам старше 1993 года рождения, а костяк команд составляют юниоры 1998 года рождения и младше.

ХК Кременчук — Донбасс 2:5 (2:3, 0:1, 0:1)

Шайбы: 01:52 Чернышенко (Алексанян, Красильников) — 1:0; 02:23 Бойков (Карпенко, Рубан) — 2:0; 06:19 Кузьмик (Лялька, Коренчук) — 2:1; 08:16 Свищев (Мазур, Ворона) — 2:2; 18:25 Матвиенко (Кузьмик, Денискин) — 2:3; 30:15 Кузьмик (Коренчук) — 2:4; 46:17 Коренчук (Кузьмик, Влад) — 2:5

Динамо Харьков — Броварские Волки 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 09:43 Чердак — 1:0; 44:09 Чердак (Олейник) — 2:0; 47:34 Шахов (Овчинников) — 2:1

Галицкие Львы — Белый Барс 1:9 (1:3, 0:2, 0:4)

Шайбы: 12:02 Куцевич (Даниленко — меньш.) — 0:1; 13:51 Генералов (Н. Дворник — меньш.) — 1:1; 14:14 Лесников (Куцевич, Разумов — больш.) — 1:2; 15:58 Ромащенко (Панов, Тимченко) — 1:3; 24:01 Ромащенко (Тимченко, Панов) — 1:4; 39:24 Даниленко (Куцевич, Разумов) — 1:5; 41:48 Ядловский (Лесников, Воронин — больш.) — 1:6; 44:28 Воронин (Лесников, Даниленко — больш.) — 1:7; 55:20 Ромащенко (Тимченко, Панов) — 1:8; 58:11 Козиенко (Табашник, Ядловский — меньш.) — 1:9