"Донбасс", "Белый Барс" и "Динамо" одержали очередные победы в УХЛ
Состоялись три матча чемпионата Украины по хоккею.
Сегодня вечером состоялись три матча регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, сообщает сайт турнира.
"Донбасс" дежурно обыграл очередного соперника, которым оказался ХК "Кременчуг" (5:2) и продлил серию побед до 26 матчей подряд. Напомним, донетчане пока ни разу не проиграли в текущем сезоне.
Также без проблем взял три очка на выезде "Белый Барс", разгромивший "Галицких Львов" (9:1), а "Броварские Волки" были близки к тому, чтобы во второй раз в сезоне набрать очки, но опять проиграли — на этот раз харьковскому "Динамо на выезде (1:2).
Читайте такжеВладимир Чердак: "Украинских хоккеистов в России заставляют сдавать экзамен по русскому языку и отвечать на странные вопросы из разряда "Чей Крым?"" Напомним, в текущем сезоне УХЛ превратилась в юниорско-молодежное первенство, неофициально запретив выступать игрокам старше 1993 года рождения, а костяк команд составляют юниоры 1998 года рождения и младше.
ХК Кременчук — Донбасс 2:5 (2:3, 0:1, 0:1)
Шайбы: 01:52 Чернышенко (Алексанян, Красильников) — 1:0; 02:23 Бойков (Карпенко, Рубан) — 2:0; 06:19 Кузьмик (Лялька, Коренчук) — 2:1; 08:16 Свищев (Мазур, Ворона) — 2:2; 18:25 Матвиенко (Кузьмик, Денискин) — 2:3; 30:15 Кузьмик (Коренчук) — 2:4; 46:17 Коренчук (Кузьмик, Влад) — 2:5
Динамо Харьков — Броварские Волки 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Шайбы: 09:43 Чердак — 1:0; 44:09 Чердак (Олейник) — 2:0; 47:34 Шахов (Овчинников) — 2:1
Галицкие Львы — Белый Барс 1:9 (1:3, 0:2, 0:4)
Шайбы: 12:02 Куцевич (Даниленко — меньш.) — 0:1; 13:51 Генералов (Н. Дворник — меньш.) — 1:1; 14:14 Лесников (Куцевич, Разумов — больш.) — 1:2; 15:58 Ромащенко (Панов, Тимченко) — 1:3; 24:01 Ромащенко (Тимченко, Панов) — 1:4; 39:24 Даниленко (Куцевич, Разумов) — 1:5; 41:48 Ядловский (Лесников, Воронин — больш.) — 1:6; 44:28 Воронин (Лесников, Даниленко — больш.) — 1:7; 55:20 Ромащенко (Тимченко, Панов) — 1:8; 58:11 Козиенко (Табашник, Ядловский — меньш.) — 1:9