"Чикаго" разгромил "Оттаву", "Вашингтон" обыграл "Ванкувер" в НХЛ

В ночь на среду состоялись несколько матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Хоккеисты "Чикаго Блэкхоукс" разгромили "Оттаву Сенаторз" со счётом 8:2.

"Калгари Флэймз" в овертайме вырвал победу у "Миннесоты Уайлд" - 3:2. Победу "Флэймз" принёс точный бросок Дуги Хэмилтона на 3-й минуте овертайма.

Баффало – Виннипег – 4:7 (1:2, 1:3, 2:2)

Шайбы: 0:1 – 6 Лайне (Коннор, Уилер), 1:1 – 14 Айкел (О′Райлли, Окпосо), 1:2 – 15 Бафлин (Энстрем, Перро), 1:3 – 21 Элерс (Моррисси, Перро), 1:4 – 32 Коннор (Труба, Уилер), 1:5 – 35 Элерс (Литтл, Майерс), 2:5 – 38 О′Райлли (Окпосо, Айкел), 2:6 – 47 Коннор (Труба), 3:6 – 48 Поминвилл (О′Райлли, Сканделла), 4:6 – 54 Айкел (Ристолайнен, Окпосо), 4:7 – 58 Армия (Копп)

Вашингтон – Ванкувер – 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 8 Д.Седин (Х.Седин, Эдлер), 1:1 – 15 Карлсон ( Бэкстрем, Овечкин), 2:1 – 17 Эллер (Боуи), 3:1 – 24 Кузнецов (Орлов, Нисканен)

Оттава – Чикаго – 2:8 (0:1, 2:5, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 18 Паник (Мерфи, Кемпни), 0:2 – 25 Шарп (Кемпф, Кэйн), 0:3 – 28 Шмальц (Кэйн, Оэстерле), 0:4 – 29 Тэйвс (Кит, Оэстерле), 1:4 – 30 Стоун, 2:4 – 36 Брассар (Сиси, Стоун), 2:5 – 37 Шмальц (Кэйн, Шарп), 2:6 – 39 Рутта (Форсберг, Кэйн), 2:7 – 43 Тэйвс (Хиностроза), 2:8 – 50 Кэйн (Шмальц, Кит)

Тампа-Бэй – Каролина – 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Макгинн (Слэвин, Уильямс), 1:1 – 10 Хедман (Стэмкос, Кучеров), 1:2 – 12 Ахо, 2:2 – 16 Джонсон (Пойнт, Строльман), 3:2 – 21 Джонсон (Пойнт, Дотчин), 3:3 – 30 Фолк (Дж.Стаал, Терявяйнен), 4:3 – 49 Дотчин (Палат, Пойнт), 5:3 – 54 Джонсон (Хедман), 5:4 – 58 Линдхольм (Терявяйнен, Фолк)

Сент-Луис – Флорида – 4:7 (2:2, 1:3, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Штястны (Барбашев, Эдмундсон), 2:0 – 8 Парайко (Шенн, Тарасенко), 2:1 – 9 Экблад (Мальгин, Йэндл), 2:2 – 16 Барков (Дадонов, Юбердо), 3:2 – 24 Тарасенко (Штястны, Барбашев), 3:3 – 32 Врбата (Трочек, Брикли), 3:4 – 35 Юбердо (Барков), 3:5 – 36 Трочек (Мэтисон), 3:6 – 53 Сивиур ( Маккензи), 3:7 – 57 Трочек (Барков, Юбердо), 4:7 – 57 Томпсон (Пьетранжело, Соботка)

Нэшвилл – Эдмонтон – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 8 Смит (Суббан, Арвидссон), 2:0 – 15 Арвидссон (Джохансен, Йоси), 2:1 – 20 Макдэвид (Драйзайтль, Беннинг)

Миннесота – Калгари – 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 6 Ферланд (Годро, Монахан), 0:2 – 39 Монахан (Годро, Ферланд), 1:2 – 47 Гранлунд (Сутер, Койву), 2:2 – 52 Сперджен (Гранлунд, Сутер), 2:3 – 62 Хэмилтон (Джиордано, Годро)