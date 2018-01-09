"Коламбус" в овертайме обыграл "Торонто" в единственном матче дня в НХЛ

В ночь на 9 января в Национальной хокккейной лиге был сыгран один поединок, сообщает официальный сайт соревнований. В основное время "Торонто" и "Коламбус" не определили победителя. Гости забросили решающую шайбу в овертайме.

Торонто – Коламбус – 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 31 ван Римсдайк (Бозак, Полак), 2:0 – 36 В. Нюландер (Гардинер), 2:1 – 55 Фолиньо (Нутиваара, Шредер), 2:2 – 57 Дюбуа (Джонс), 2:3 – 63 Панарин (Джонс, Веренски)