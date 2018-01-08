"Питтсбург" в овертайме дожал "Бостон", "Вегас" обыграл "Рейнджерс" в НХЛ

12:44, 08 января 2018 Хоккей 26

Состоялись матчи регулярного первенства.

Накануне прошли очередные матчи регулярного первенства Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт соревнований. Питтсбург Пингвинз — Бостон Брюинз — 6:5 ОТ (3:1, 1:4, 1:0, 1:0) 0:1 — Спунер (Миллер, Дебраск) — 01:51 1:1 — Олексиак (Ханвик, Хагелин) — 03:53 2:1 — Кессел (Кросби, Малкин) — 11:04 (5x4) 3:1 — Летанг (Кросби) — 13:27 3:2 — Маршан (Бержерон) — 27:18 3:3 — Аккьяри (Карло, Маршан) — 28:18 3:4 — Пастрняк — 32:14 3:5 — Бэйкс (Хара, Хайнен) — 37:08 4:5 — Малкин (Кросби, Хернквист) — 39:56 (5x4) 5:5 — Шихэн — 42:54 6:5 — Малкин (Кессел, Летанг) — 62:51 (3x3) Детройт Ред Уингз — Тампа-Бэй Лайтнинг — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) 0:1 — Джирарди (Наместников, Гурд) — 08:56 0:2 — Джонсон (Джирарди, Палат) — 14:11 1:2 — Нюквист (Бертуцци, Зеттерберг) — 23:10 1:3 — Гурд (Киллорн, Наместников) — 39:00 2:3 — Абделкейдер — 43:06 2:4 — Кучеров (Стэмкос) — 53:42 2:5 — Гурд (Палат) — 56:05 Коламбус Блю Джекетс — Флорида Пантерз — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) 1:0 — Фолиньо (Дюбуа, Джонс) — 09:47 (5x4) 1:1 — Юбердо (Дадонов, Барков) — 20:31 (5x4) 2:1 — Дюбуа (Джонс, Панарин) — 37:49 (5x4) 2:2 — Барков (Юбердо, Яндл) — 58:26 (5x4) Вашингтон Кэпиталз — Сент-Луис Блюз — 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0) 1:0 — Коннолли (Овечкин, Карлсон) — 13:15 (5x4) 1:1 — Тарасенко (Барбашев, Эдмундсон) — 21:18 1:2 — Стин (Пьетранджело, Шенн) — 25:02 (5x4) 2:2 — Овечкин (Карлсон, Бекстрем) — 48:00 (5x4) 3:2 — Эллер (Оши, Боуи) — 50:49 3:3 — Гуннарссон (Берглунд, Томпсон) — 55:51 4:3 — Бекстрем (Оши) — 64:17 (3x3) Филадельфия Флайерз — Баффало Сэйбрз — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) 0:1 — О'Райлли (Айкел, Ристолайнен) — 21:50 (5x4) 1:1 — Гостисбер (Лотон, Лехтеря) — 23:42 2:1 — Кутюрье (Жиру, Ворачек) — 27:17 (5x4) 3:1 — Кутюрье (Ворачек, Раффль) — 58:45 4:1 — Проворов (Симмондс, Макдональд) — 59:27 Нью-Йорк Айлендерс – Нью-Джерси Дэвилз – 5:4 Б (1:0, 1:2, 2:2, 0:0) 1:0 – Ли (Хики, Пулок) – 15:28 1:1 – Зэйджак (Ватанен, Юханссон) – 24:43 2:1 – Бовилье (Эберле, Барзэл) - 30:44 2:2 – Зэйджак (Гиббонс) - 36:25 (4х5) 2:3 – Вуд (Бутчер, Холл) - 41:41 2:4 – Холл (Вуд, Мур) - 43:18 3:4 – Ао (Барзэл, Таварес) - 47:58 (5х4) 4:4 – Клаттербак (Нелсон, Ао) - 55:43 Чикаго Блэкхоукс – Эдмонтон Ойлерз – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) 1:0 – Шмальц (Рутта, Хартман) – 08:03 2:0 – Дебринкат (Кемпф) - 09:29 2:1 – Нерс (Кэссиан, Каммаллери) – 24:12 3:1 – Саад (Хиностроза, Тэйвс) – 39:50 4:1 – Истерли – 49:52 Виннипег Джетс – Сан-Хосе Шаркс – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) 1:0 – 12 Хендрикс (Копп, Армия) – 12:42 2:0 – 31 Дане (Копп, Труба) – 31:03 2:1 – 34 Кутюр (Бернс, Павелски) – 34:47 (5х4) 3:1 – 39 Перро (Майерс, Уилер) – 39:01 (5х4) 4:1 – 56 Перро (Майерс) – 56:48 Монреаль Канадиенс – Ванкувер Кэнакс – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) 1:0 – 9 Алзнер – 09:39 2:0 – 22 Гальченюк (Друэн, Петри) – 22:12 (5х4) 2:1 – 33 Д.Седин (Х.Седин, Эдлер) – 33:04 2:2 – 42 дель Зотто (Д.Седин, Босер) – 42:47 3:2 – 48 Галлахер (Алзнер) – 48:44 4:2 – 58 Байрон (Галлахер) – 58:45 5:2 – 59 Пачиоретти (Петри, Дано) - 59:01 Вегас Голден Найтс – Нью-Йорк Рейнджерс – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) 0:1 – 13 Зибанежад (Леттьери, Грабнер) – 13:05 1:1 – 17 Нил (Перрон) – 17:23 2:1 – 48 Карлссон (Маршессо, Смит)

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