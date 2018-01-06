"Оттава" и "Сан-Хосе" забросили 11 шайб на двоих, "Питтсбург" обыграл "Айлендерс" в НХЛ

12:52, 06 января 2018 Хоккей 16

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне состоялись несколько матчей регулярного чемпионата НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Самый результативный поединок прошел в Оттаве, где "Отттава" и "Сан-Хосе" забросили на двоих 11 шайб. Айлендерс – Питтсбург – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) Шайбы: 0:1 – 20 Спронг (Симон, Кросби); 0:2 – 23 Малкин (Кессел, Кросби); 0:3 – 35 Кросби (Симон, Спронг); 0:4 – 53 Спронг (Кросби, Шульц). Оттава – Сан-Хосе – 6:5 ОТ (1:2, 1:3, 3:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 6 Гертл (Бернс, Кутюр); 1:1 – 10 Дзингел (Брассар, Стоун); 1:2 – 12 Карлссон (Хансен, Райан); 1:3 – 22 Тирни (Хеед, Донской); 1:4 – 23 Бернс (Павелски, Кутюр); 2:4 – 24 Стоун (Карлссон, Хоффман); 2:5 – 33 Гертл (Диллон, Кутюр); 3:5 – 40 Брассар (Карлссон, Стоун); 4:5 – 48 Дюшен (Хоффман, Райан); 5:5 – 50 Хоффман (Райан, Дюшен); 6:5 – 60 Дюшен (Хоффман). Детройт – Флорида – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) Шайбы: 1:0 – 1 Атанасиу (Грин); 2:0 – 27 Татар (Ларкин, Атанасиу); 2:1 – 39 Мэтисон (Макканн); 2:2 – 43 Барков (Дадонов, Юбердо); 3:2 – 48 Манта (Грин, Фрк); 4:2 – 55 Нюквист (Зеттерберг). Виннипег – Баффало – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) Шайбы: 1:0 – 9 Бафлин (Лайне, Уилер); 1:1 – 11 Сканделла (Поминвилл, Родригес); 2:1 – 15 Труба (Хендрикс, Копп); 3:1 – 26 Уилер (Элерс, Майерс); 3:2 – 38 Ларссон (Ристолайнен, Юсефсон); 4:2 – 40 Литтл (Моррисси, Труба); 4:3 – 52 Уилсон (Поминвилл, Родригес). Чикаго – Вегас – 4:5 (1:2, 2:1, 1:2) Шайбы: 0:1 – 4 Так (Маршессо, Карлссон); 0:2 – 15 Маршессо (Смит, Шмидт); 1:2 – 18 Хиностроза (Тэйвс, Саад); 1:3 – 25 Карлссон (Шмидт, Смит); 2:3 – 27 Шарп (Форслинг, Паник); 3:3 – 39 Шмальц (Хиностроза, Саад); 4:3 – 40 Тэйвс (Кит, Хиностроза); 4:4 – 45 Икин (Перрон); 4:5 – 53 Смит.

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