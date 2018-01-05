Представлена форма хоккейной сборной России на Олимпиаде - без двуглавого орла (фото)

13:21, 05 января 2018
Хоккей
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МОК запретил использовать государственный символ РФ на экипировке команды.

Чемпионат
 

МОК утвердил окончательный вариант формы сборной России на Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее.

Как сообщает "Чемпионат", с формы убран герб, который был в первоначальном варианте экипировки.

За основу взят тот же комплект, разработанный компанией Nike, который изначально планировался для участия в Играх-2018. Но после того, как было принято решение, что сборная России отправится в Южную Корею под нейтральным флагом, на выездном (белом) и домашнем (красном) комплектах была добавлена надпись «olympic athlete from russia».

Российская хоккейная сборная выступит на Олимпиаде в форме без герба / Чемпионат

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Теги: #форма сборной России по хоккею на Олимпийских играх-2018