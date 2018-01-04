"Детройт" обыграл "Оттаву", "Чикаго" разгромил "Рейнджерс" в чемпионате НХЛ

12:14, 04 января 2018 Хоккей 31

Состоялись две встречи регулярного первенства.

Накануне состоялись два матча в рамках регулярного чемпионата НХЛ, сообщает официальный сайт соревнований. Детройт – Оттава – 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 11 Атанасиу (Фрк, Манта); 1:1 – 40 Дзингел;2:1 – 60 Атанасиу (Ларкин). Рейнджерс – Чикаго – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) Шайбы: 0:1 – 16 Хиностроза (Оэстерле, Тэйвс); 1:1 – 18 Холден (Нивс, Кэри); 1:2 – 28 Шмальц (Хартман, Кэйн); 2:2 – 31 Зибанежад (Зукарелло-Асен, Бучневич); 2:3 – 42 Шарп (Дебринкат, Кемпф); 2:4 – 59 Кэйн (Шмальц, Хартман); 2:5 – 59 Тэйвс (Уинджелс, Саад).

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