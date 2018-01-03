"Вашингтон" в овертайме дожал "Каролину", "Питтсбург" разгромил "Филадельфию" в НХЛ

Состоялись очередные матчи регулярного первенства.

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Торонто – Тампа-Бэй – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) Шайбы: 0:1 – 32 Пакетт (Куниц); 0:2 – 36 Киллорн (Гурде, Сергачев). Айлендерс – Бостон – 1:5 (1:1, 0:1, 0:3) Шайбы: 0:1 – 8 Хейнен (Нэш); 1:1 – 9 Эберле; 1:2 – 28 Бержерон (Хейнен, Маршанд); 1:3 – 49 Маршанд (Пастрняк); 1:4 – 55 Шаллер (Макэвой, Курали); 1:5 – 57 Эккиари (Миллер, Шаллер). Филадельфия – Питтсбург – 1:5 (0:0, 1:4, 0:1) Шайбы: 0:1 – 29 Кессел (Малкин, Кросби); 1:1 – 30 Уил (Мэннинг, Гудас); 1:2 – 31 Шири (Коул); 1:3 – 31 Ривс (Кюнхакль, Шейэн); 1:4 – 33 Кюнхакль (Ривс, Шейэн); 1:5 – 54 Олексяк (Кессел, Малкин). Каролина – Вашингтон – 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1) Шайбы: 1:0 – 5 Раск; 1:1 – 6 Чейссон (Стивенсон); 1:2 – 12 Смит-Пелли (Орпик, Бигл); 1:3 – 28 Орлов (Чорни); 2:3 – 31 Раск (Скиннер, Уильямс); 3:3 – 45 Линдхольм (Райан); 4:3 – 47 Терявяйнен (Ахо); 4:4 – 52 Овечкин (Бэкстрем); 4:5 – 61 Овечкин (Бэкстрем). Монреаль – Сан-Хосе – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) Шайбы: 0:1 – 12 Торнтон (Влэшик, Браун); 0:2 – 31 Влэшик (Лабанк, Бедкер); 1:2 – 36 Шоу (Гальченюк, Пачиоретти); 1:3 – 39 Майер (Тирни, Лабанк); 1:4 – 41 Майер (Бернс, Павелски). Сент-Луис – Нью-Джерси – 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) Шайбы: 1:0 – 12 Тарасенко (Апшолл); 1:1 – 32 Хишир (Братт, Ватанен); 2:1 – 38 Соботка (Штястны, Томпсон); 2:2 – 41 Холл (Бутчер, Палмиери). Миннесота – Флорида – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) Шайбы: 1:0 – 14 Каллен (Уинник, Сперджен); 2:0 – 21 Каллен (Олофссон, Фолиньо); 3:0 – 34 Э.Стаал (Эннис, Сперджен); 4:0 – 37 Э.Стаал (Цукер, Эннис); 4:1 – 43 Юбердо (Барков, Трочек); 5:1 – 56 Койл (Сперджен). Даллас – Коламбус – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) Шайбы: 1:0 – 40 Шор (Сегин, Клингберг); 1:1 – 44 Бьоркстранн (Седлак, Калверт)1:2 – 46 Бьоркстранн (Седлак, Джонс). Колорадо – Виннипег – 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) Шайбы: 1:0 – 27 Маккиннон (Рантанен); 2:0 – 31 Рантанен (Маккиннон, Задоров); 2:1 – 40 Уилер (Моррисси, Лайне); 2:2 – 59 Уилер (Лайне, Элерс); 3:2 – 64 Джонсон (Рантанен). Эдмонтон – Лос-Анджелес – 0:5 (0:0, 0:1, 0:4) Шайбы: 0:1 – 34 Эндрофф (Фантенберг, Митчелл); 0:2 – 41 Габорик (Мартинес, Тоффоли); 0:3 – 43 Браун (Мартинес, Копитар); 0:4 – 44 Кемпе (Маззин, Габорик); 0:5 – 58 Браун (Пирсон, Копитар). Ванкувер – Анахайм – 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) Шайбы: 0:1 – Энрике (Линдхольм, Мансон); 0:2 – Раккель (Гецлав, Коглиано), 0:3 – Гецлав (Линдхольм, Мансон), 0:4 – Верметт (Гецлав, Раккель), 0:5 – Грант (Мансон, Ритни). Вегас – Нэшвилл – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – Смит (Шмидт, Тух), 2:0 – Теодор (Энджелленд, Тух), 3:0 – Маршессо (Перрон, Хаула).

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