Владимир Чердак: "Украинских хоккеистов в России заставляют сдавать экзамен по русскому языку и отвечать на странные вопросы из разряда "Чей Крым?""

В 26-м по счету чемпионате Украины по хоккею сейчас короткая пауза. Отметим, что нынешний сезон, по решению организаторов, признан экспериментальным. Чемпионат УХЛ-2017/2018 превратился фактически в юниорско-молодежное первенство: в нем действует неофициальный запрет на участие игроков старше 1993 года рождения, а костяк команд составляют юниоры 1998 года рождения и младше. Эти изменения, по мнению руководства лиги, должны способствовать появлению на украинских ледовых площадках новых «звезд» и «звездочек».

Одним из самых ярких игроков первой части сезона стал, без сомнения, нападающий харьковского «Динамо» Владимир Чердак, который с большим отрывом от конкурентов возглавляет бомбардирскую гонку. На его счету 53 очка по системе «гол+пас». Нет равных харьковскому форварду и в отдельных категориях - у игрока «Динамо» 24 гола и 29 результативных передач.

В интервью УНИАН Владимир Чердак, имеющий также опыт выступлений за лучший клуб Украины – «Донбасс», рассказал о том, как влияют новшества в УХЛ на развитие хоккея в стране, о новом скачке популярности хоккея в Харькове и возрождении «Динамо», и действительно ли Россия даже после начала войны на Донбассе и аннексии Крыма остается для украинцев, мечтающих играть за рубежом, «Меккой хоккея».

В чемпионате какой-нибудь другой страны хоккеист с такой впечатляющей результативностью, как у вас, был бы уже, вероятно, суперзвездой. Но в Украине хоккей далеко не на первом месте в рейтинге популярности. Не обидно?

Воспринимаю это как должное. В Украине хоккею и близко не уделяется столько внимания, как в Белоруссии, России – это касается и финансирования, и освещения в СМИ. Я, правда, не считаю себя хоккеистом мегауровня. Что было бы, играй я в другом чемпионате, говорили бы после того, как я туда бы перешел. Хотя, что скрывать, приятно быть на первом месте в списке бомбардиров УХЛ. Как и любому амбициозному спортсмену, мне это приносит удовлетворение.

Почему летом 2017 года вы покинули лучший клуб Украины – «Донбасс»?

Я не особо удачно провел вторую часть прошлого сезона. Плюс ко всему, в чемпионате Украины появились ограничения: в каждой команде разрешено участие только пяти взрослых игроков 1993—1996 годов рождения, остальные – юниоры. Новый тренер «Донбасса» (Сергей Витер, – УНИАН) на меня не рассчитывал. А поскольку я родом из Харькова, то переход в «Динамо» оказался логичным. Хотя, не скрою, были предложения и из-за границы.

Почему не откликнулись на них?

Загвоздка в том, что в таких сильных европейских лигах, как австрийская, французская и другие, спортсмену необходимо оформить разрешение на работу. Оно делается довольно долго, и не все клубы готовы ждать: хоккеист, как правило, нужен здесь и сейчас.

Европейские скауты следят за чемпионатом Украины?

В прошлом-позапрошлом году следили гораздо больше. Сейчас – не особо. Опять же – по причине того, что национальное первенство сильно омолодилось. Сейчас чаще всего случается, что тот или иной селекционер может выйти на хоккеиста через Facebook. Но – сужу по себе – серьезных предложений стало меньше.

А вообще у многих ли украинских хоккеистов стоит цель продать себя? Получить выгодный контракт?

Настоящий хоккеист формируется в возрасте от 18 лет до, максимум, 25-ти. Так что задача каждого молодого игрока – биться за свой шанс, царапаться, чтобы тебя заметили. Это вполне нормально, когда спортсмен хочет расти куда-то дальше. Молодых талантливых игроков появилось достаточно много. В харьковском «Динамо», например, выделю Никиту Олейника, без помощи которого я бы вряд ли занимал сегодня первое место в списке бомбардиров. Так что возрастные ограничения в чемпионате Украины, в какой-то степени, дают результаты.

Однако много и недовольных. Бывший игрок киевского клуба «Дженералз» Андрей Татаренко отметил, что реформа убила часть украинского хоккея, мол, на карьере многих игроков старше 24 лет был поставлен крест…

Понятно, что у любого нововведения есть плюсы и минусы. Одна сторона медали – то, что молодежь получила много игровой практики. Хоккей в чемпионате Украины стал более скоростным, азартным, по сравнению с прошлым сезоном. Почти во всех клубах на первые роли выходят игроки молодежной сборной Украины. Несомненное преимущество есть и для национальной сборной...

С другой стороны, молодым хоккеистам нужно у кого-то учиться, набираться опыта. Я, допустим, в харьковском «Динамо» уже считаюсь почти ветераном, хотя мне всего 23 года. Рядом с нами на площадке нет таких зубров, какими, в свое время, для меня были в «Донбассе» Денис Кочетков, Сергей Варламов и другие опытные игроки.

Жаль тех ребят, которые не смогли устроиться в украинские клубы из-за своего возраста. Они фактически остались без работы, у многих из них семьи, которые нужно кормить. Из моих знакомых по «Донбассу» вроде бы все смогли трудоустроиться – кто в Словакии, кто в Румынии. Но так повезло не всем. Может, в следующем сезоне правила в УХЛ вновь изменятся, и ветераны смогут вернуться. Как будет на самом деле – пока не известно.

Так ли много украинских хоккеистов, как раньше, ищут заработка в России?

Случаи переезда в Россию теперь единичны, они происходят все реже и реже. В нынешней ситуации украинцам устроиться в российском чемпионате тяжело. Тех, кто хочет получить разрешение на работу, заставляют сдавать экзамен по русскому языку и отвечать на странные вопросы из разряда «Чей Крым?». В итоге мало кто решается на переход – причины, в основном, моральные, а не финансовые. Отмечу, что гораздо более популярным турниром для украинских хоккеистов стал чемпионат Беларуси.

В апреле сборной Украины предстоит участие в чемпионате мира – третьем по рангу дивизионе. Как события во внутреннем первенстве отражаются на делах главной команды страны, за которую вы в 2017 году дебютировали?

В национальной сборной уже второй год идет смена поколений, поэтому изменения в УХЛ сыграли скорее в плюс. Ведь, как минимум, две трети игроков сборной выступают в украинских клубах... Другое дело, что «старичков» иной раз на площадке не хватает. Когда в игре случаются сложные ситуации, то должны выручать лидеры – мужики, за которыми тянутся все остальные и которые поведут за собой, когда тяжело. Обновление сборной Украины, на мой взгляд, проходит болезненно. Но все игроки, и я в том числе, приезжают в команду с большим желанием. Выступать в сине-желтой форме – это всегда большая честь.

Вернемся к делам клубным. Как вам работается под руководством такого легендарного для Украины тренера, как Александр Сеуканд?

Замечательно, что в Харькове появился специалист такого калибра. Хотя, признаюсь, с его приездом у нас в команде была связана курьезная ситуация. В «Динамо» много 17-летних игроков, так вот им пришлось объяснять, кто такой Александр Сеуканд. Ведь, действительно, в последние годы Александр Юрьевич редко был на виду. Так что не вся молодежь у нас знала, что Сеуканд – настоящая легенда, в свое время на протяжении 14 лет подряд он руководил национальной сборной, многие годы отдал киевскому «Соколу»…

Харьковскому «Динамо» повезло, что появился такой тренер, ребята к нему прислушиваются. Плоды его работы уже видны - наша команда сильно прибавила в плане тактики, у нас появился свой рисунок игры, это отмечают и игроки других коллективов. При этом пропорционально уделяется внимание и атаке, и обороне. Первая пятерка, где играю я, – самая атакующая. Вторая тоже больше нацелена на чужие ворота. Ребята в третьей пятерке больше подкованы в плане оборонительных навыков.

Как справляетесь с ролью капитана команды?

Чувствую большую ответственность за результат. Понимаю, что от меня, от моих действий зависит многое, и очень важно то, сумею ли настроить своей игрой более молодых партнеров. Эта ответственность не давит на меня, а лишь самому добавляет уверенности.

В нынешнем чемпионате Украины нет равных «Донбассу», который продолжает свою беспроигрышную серию. Когда появится команда, которая сможет бросить вызов фавориту?

Любая серия рано или поздно заканчивается. В любом виде спорта нет непобедимых команд – даже футбольные клубы-гиганты «Реал» и «Барселона» тоже порой проигрывают. Так что и «Донбасс», думаю, не сможет пройти всю дистанцию без поражений. Кто-то их «хлопнет» (улыбается).

В поединке, состоявшемся незадолго до новогодних праздников, ваша команда была близка к тому, чтобы «хлопнуть» «Донбасс». Счет – 3:2, а также ход игры свидетельствовали о том, что победа далась фавориту с большим трудом.

Я полностью согласен с Александром Юрьевичем Сеукандом, который после матча сказал журналистам, что «Динамо» старалось не просто сыграть достойно, а играло на победу. Когда мы выходили на третий период при счете 2:2, думали только о победе. У нашего звена было много моментов, но шайба никак не шла в ворота, в то время как соперник воспользовался нашей нелепой ошибкой и забил гол…

Раньше такого сумасшедшего настроя в поединках с «Донбассом», если честно, у нас не было. А тут – команда поверила в то, что победить чемпиона реально. Сказалась, вероятно, и недавняя победа над «Белым Барсом». Теперь мы точно знаем, что с лидерами можем играть на равных. Уровень команд в чемпионе Украины в последнее время выравнивается, и сам турнир от этого только выигрывает.

На зрительскую поддержку харьковскому «Динамо» в родном городе грех жаловаться?

Посещаемость у нас в чемпионате самая большая среди всех клубов! Зал вмещает где-то 500—600 человек, но реально болельщиков приходит гораздо больше – люди стоят в проходах в три ряда, выглядывают из-за спин соседей… Такое внимание публики нас, хоккеистов, не может не радовать.

В последнее время Харьков словно вновь переживает хоккейный бум. Традиции этого вида спорта в нашем городе были заложены еще в 80-е, когда харьковское «Динамо» вышло в высшую лигу чемпионата СССР. Да, сейчас другое поколение – и хоккеистов, и болельщиков. Но, думаю, людям нравится, что у нас молодая команда, за которую приятно болеть. Не понаслышке знаю, что среди зрителей есть и те, кто раньше никогда не интересовался хоккеем, а загорелся им только недавно.

Чтобы бы вы изменили в плане популяризации и повышения уровня украинского хоккея, будь вы на месте руководителя в министерстве спорта или в УХЛ?

Думаю, нужно начать с поддержки детско-юношеских школ. Сделал бы так, чтоб в каждой хоккейной ДЮСШ была своя команда мастеров – для того, чтобы у детей был наглядный пример, к чему стремиться. Старался бы привлекать спонсоров, ведь хоккей – дорогостоящий вид спорта. Не всем родителям по карману покупка амуниции для ребенка, которая стоит не менее 500 долларов.

И, конечно же, постарался бы внести изменения в украинское законодательство для того, чтобы меценаты, поддерживающие спорт, освобождались бы от уплаты 50% налогов. Уверен, что хоккей, при должной поддержке со стороны государства, может стать одним из ведущих видов спорта в стране. Пока, к сожалению, судьба хоккея в Украине зависит от одного-двух людей – Бориса Колесникова (президента «Донбасса», – УНИАН) и президента «Кременчуга» Сергея Мазура, которые вкладывают свои деньги в этот спорт. Побольше бы таких людей, и все с хоккеем было бы лучше.

Юрий Трохимчук