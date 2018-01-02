В США назвали состав хоккейной сборной на Олимпиаду-2018

Во время проведения Зимней классики НХЛ, в которой встречались "Рейнджерс" и "Баффало", был объявлен состав сборной США на Олимпийские игры-2018.

Об этом сообщает Isport со ссылкой на USA Hockey.

Капитаном команды стал 38-летний Брайан Джионта, на счету которого более 1000 матчей в Национальной хоккейной лиге начиная с 2001 года, однако сейчас находящийся без клуба. Также нашлось место и пятерым игрокам, выступающим в студенческой лиге NCAA. Отметим, что на Олимпиаде в Пхенчхане не смогут сыграть хоккеисты, выступающие в НХЛ.

Читайте также"Рейнджерс" в овертайме добыл победу над "Баффало" в Зимней классике НХЛНа данный момент состав не является полным и еще может претерпеть изменений.

Вратарь: Райан Запольски (Йокерит, КХЛ)

Защитники: Чед Биллинс (Линчепинг, Швеция), Джонатон Блум (Сочи, КХЛ), Уилл Борген (университет Сент-Клод, NCAA), Мэтт Гилрой (Йокерит, КХЛ), Райан Гандерсон (Брюнэс, Швеция), Бобби Сангинетти (Лугано, Швейцария), Ноа Уэлч (Векше, Швеция), Джеймс Висневски (Кассель, Д2 Германия)

Нападающие: Марк Аркобелло (Берн, Швейцария), Крис Бурк (Херши, АХЛ), Бобби Батлер (Милуоки, АХЛ), Райан Донато (Гарвардский университет, NCAA), Брайан Джионта (без клуба), Джордан Гринуэй (Бостонский университет, NCAA), Чед Коларик (Мангейм, Германия), Брок Литтл (Давос, Швейцария), Джон Маккарти (Сан Хосе Барракуда, АХЛ), Брайан (Йокерит, КХЛ), Гаррет Ро (Цуг, Швейцария), Джим Слэйтер (Фрибур, Швейцария), Райан Стоу (Спартак, КХЛ), Трой Терри (университет Денвера, NCAA).

Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в корейском Пхенчхане с 9-го по 25 февраля.