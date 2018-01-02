"Рейнджерс" в овертайме добыл победу над "Баффало" в Зимней классике НХЛ

13:08, 02 января 2018 Хоккей 10

Накануне в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся лишь один поединок.

В регулярном чемпионате НХЛ состоялся один поединок - традиционная Зимняя классика. «Баффало» и «Рейнджерс» провели матч на открытом воздухе, сообщает официальный сайт лиги. Встреча проходила в Нью-Йорке на стадионе Citi Field, домашней арене бейсбольного клуба «Нью-Йорк Метс». Поедтинок завершился в овертайме победой "Рейнджерс" - 3:2. Баффало – Рейнджерс 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 4 Кэри (Нивс, Фаст), 0:2 – 8 Грабнер ( Миллер, Хэйс), 1:2 – 20 Райнхарт (Ристолайнен, Окпосо), 2:2 – 40 Ристолайнен (Окпосо, О′Райлли), 2:3 – 62 Миллер (Зукарелло-Асен, Шаттенкирк).

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