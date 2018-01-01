"Детройт" уверенно обыграл "Питтсбург" в регулярном чемпионате НХЛ

Состоялись несколько поединков в самой престижной хоккейной лиге.

Накануне в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи, сообщает официальный сайт соревнований. "Калгари" в овертайме сумел сломить сопротивление "Чикаго" - 4:3. "Вегас" добыл победу над "Торонто". Вегас – Торонто – 6:3 (3:0, 1:2, 2:1) Шайбы: 1:0 – 2 Бельмар (Так); 2:0 – 4 Карлссон (Энгелланд, Смит); 3:0 – 13 Хаула (Миллер, Перрон); 3:1 – 25 Марло (Комаров, Браун); 4:1 – 28 Карлссон (Маршессо); 4:2 – 39 Мэттьюс (Хайман); 4:3 – 41 Мэттьюс (В. Нюландер, Райлли); 5:3 – 46 Маршессо (Теодор, Карлссон); 6:3 – 58 Карлссон (Макнэбб, Смит). Анахайм – Аризона – 5:2 (2:1, 0:0, 3:1) Шайбы: 1:0 – 4 Ракелль (Гецлаф, Верметт); 1:1 – 11 Перлини (Голигоски); 2:1 – 11 Ракелль (Верметт, Гецлаф); 2:2 – 46 Келлер (Степан); 3:2 – 51 Фаулер (Кеслер, Сильверберг); 4:2 – 57 Сильверберг (Гибсон, Фаулер); 5:2 – 59 Верметт (Кеслер, Биекса). Коламбус – Тампа-Бэй – 0:5 (0:0, 0:4, 0:1) Шайбы: 0:1 – 21 Джонсон (Сергачев, Пойнт); 0:2 – 24 Джонсон (Сергачев, Пойнт); 0:3 – 27 Кучеров (Наместников); 0:4 – 28 Конахер (Хедман, Гурде); 0:5 – 50 Стэмкос (Кучеров, Хедман). Эдмонтон – Виннипег – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) Шайбы: 0:1 – 2 Дане (Чьяро, Хендрикс); 0:2 – 13 Уилер (Коннор); 0:3 – 31 Коннор (Лаури, Лайне); 0:4 – 39 Литтл (Моррисси); 0:5 – 47 Перро (Литтл, Армия). Детройт – Питтсбург – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 11 Нюквист (Бертуцци, Зеттерберг); 2:0 – 21 Ларкин (Дэйли, Татар); 2:1 – 28 Малкин (Мяяття, Кессел); 3:1 – 35 Нильсен (Грин, Хелм); 4:1 – 56 Нюквист (Зеттерберг, Бертуцци). Колорадо – Айлендерс – 6:1 (1:0, 4:0, 1:1) Шайбы: 1:0 – 9 Немет (Андригетто, Керфут); 2:0 – 25 Ньето (Комо, Седерберг); 3:0 – 32 Седерберг (Джонсон, Уилсон); 4:0 – 36 Ландескуг (Маккиннон, Жирар); 5:0 – 38 Ландескуг (Жирар, Маккиннон); 5:1 – 52 Бэйли (Мэйфилд, Нелсон); 6:1 – 53 Джонсон (Маккиннон, Ландескуг). Даллас – Сан-Хосе – 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) Шайбы: 1:0 – 6 Клингберг (Радулов, Янмарк-Нюлен); 2:0 – 15 Питлик (Факса); 3:0 – 24 Джонс (Факса, Янмарк-Нюлен); 4:0 – 29 Сегин (Бенн, Клингберг); 5:0 – 51 Шор (Хэмьюс, Бенн); 6:0 – 51 Питлик (Руссель, Факса). Калгари – Чикаго – 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0) Шайбы: 1:0 – 19 Ткачак (Джиордано, Монахан); 2:0 – 24 Ткачак (Баклунд, Годро); 3:0 – 25 Монахан (Броди, Годро); 3:1 – 28 Оэстерле (Хиностроза, Саад); 3:2 – 29 Тэйвс (Оэстерле); 3:3 – 58 Саад (Тэйвс); 4:3 – 61 Джиордано (Баклунд).

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