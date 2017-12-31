"Ванкувер" уступил "Лос-Анжделесу", "Бостон" разгромил "Оттаву" в НХЛ

12:08, 31 декабря 2017 Хоккей 8

"Сент-Луис" обыграл "Каролину".

Накануне состоялись несколько поединков в рамках чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Бостон" разгромил "Оттаву" на выезде - 5:0. "Флорида" дома переиграла "Монреаль". Оттава – Бостон – 0:5 (0:1, 0:3, 0:1) Шайбы: 0:1 – 8 Спунер (Крейчи, Бэкес), 0:2 – 23 Эккиари (Шаллер, Крюг), 0:3 – 25 Спунер, 0:4 – 33 Крейчи (Макэвой, Бэкес), 0:5 – 41 Бержерон (Пастрняк, Крюг). Флорида – Монреаль – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 24 Брикли (Мэтисон, Пысик), 2:0 – 51 Трочек (Брикли, Уигар). Вашингтон – Нью-Джерси – 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) Шайбы: 1:0 – 2 Уилсон (Карлсон, Юос), 2:0 – 11 Юос (Овечкин, Бэкстрем), 2:1 – 17 Мур (Юханссон, Зэйджак), 3:1 – 27 Карлсон (Овечкин, Бэкстрем), 4:1 – 44 Нисканен (Овечкин, Смит-Пелли), 4:2 – 49 Зэйджак (Ватанен, Юханссон), 5:2 – 59 Бэкстрем (Карлсон). Сент-Луис – Каролина – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) Шайбы: 1:0 – 1 Бродзяк (Пьетранжело, Стеен), 2:0 – 20 Берглунд (Бродзяк, Пьетранжело), 2:1 – 28 Райан, 2:2 – 33 Валльмарк (Ахо, Хэнифин), 3:2 – 48 Апшолл (Тарасенко, Шенн). Нэшвилл – Миннесота – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) Шайбы: 1:0 – 42 Хартнелл (Ирвин, Бонино), 2:0 – 47 Суббан (Джохансен, Йернкрук), 3:0 – 57 Арвидссон (Йернкрук, Суббан). Ванкувер – Лос-Анджелес – 3:4 (1:2, 1:0, 1:2) Шайбы: 1:0 – 4 Стечер, 1:1 – 13 Тоффоли (Кемпе, Габорик), 1:2 – 14 Габорик (Тоффоли, Льюис), 2:2 – 37 Голдобин (Маркстрем, Хаттон), 3:2 – 40 Дауд (Хаттон, Гранлунд), 3:3 – 42 Клиффорд (Грэвел, Льюис), 3:4 – 46 Даути (Тоффоли).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter