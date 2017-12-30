Вратарь "Чикаго" провел первый матч в НХЛ в 32 года

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге состоялись 11 матчей, в центральном из которых вратарь Джефф Гласс впервые сыграл в НХЛ в возрасте 32 лет и, сделав 42 сэйва, помог "Чикаго" в овертайме обыграть "Эдмонтон", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 4:3.

Победный гол забил Патрик Кейн. В концовке третьего периода "Ойлерз" проигрывали две шайбы, но смогли сравнять счет, забив два раза при замененном на шестого полевого игрока вратаре.

"Это просто поразительно, - сказал об игре Гласса Кейн. - Мы за него очень рады. Из-за него сегодняшняя победа стала особенной".

С 2009 по 2016 годы Гласс выступал в Континентальной хоккейной лиге и успел поиграть за "Сибирь", "Барыс", "Спартак", ЦСКА, "Ладу" и минское "Динамо". Он занял место в воротах, поскольку основной вратарь "Блэкхокс" Кори Кроуфорд получил травму, а Антон Форсберг играл накануне.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

29 декабря.

Нью-Джерси – Баффало – 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 13 Вуд (Заха, Ноусен), 1:1 – 25 Юсефсон (Нолан), 2:1 – 28 Юханссон (Хишир, Ватанен), 3:1 – 34 Мур (Гиббонс), 3:2 – 38 Айкел (Гиргенсонс, Маккейб), 3:3 – 51 Айкел (Ристолайнен, Окпосо), 3:4 – 62 Ристолайнен (О′Райлли)

Оттава – Коламбус – 5:4 (0:0, 3:3, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 24 Милано (Нутиваара, Дженнер), 1:1 – 25 Брассар (Стоун, Карлссон), 1:2 – 27 Андерсон (Панарин), 1:3 – 27 Милано (Джонс), 2:3 – 34 Пол (Томпсон, Фанюф), 3:3 – 38 Дюшен (Одуя), 4:3 – 47 Стоун (Фанюф), 5:3 – 49 Райан (Карлссон), 5:4 – 59 Веренски (Дюбуа, Андерсон)

Детройт – Рейнджерс – 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 17 Деарнэ (Веси), 1:1 – 27 Атанасиу (Ларкин), 1:2 – 42 Леттьери (Нивс), 2:2 – 47 Зеттерберг (Нюквист)

Тампа-Бэй – Филадельфия – 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 7 Стэмкос (Хедман, Кучеров), 1:1 – 26 Симмондс (Ворачек, Кутюрье), 1:2 – 30 Гостисбеер (Жиру, Симмондс), 2:2 – 35 Пойнт (Кучеров, Палат), 2:3 – 39 Кутюрье (Конекны, Жиру), 2:4 – 41 Мэннинг (Конекны, Жиру), 3:4 – 48 Джонсон, 3:5 – 59 Филппула (Кутюрье, Ворачек)

Каролина – Питтсбург – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Думулин (Джерри, Гюнцель), 1:1 – 26 Райан (Дальбек, Линдхольм), 2:1 – 38 Ахо

Миннесота – Нэшвилл – 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 7 Гранлунд (Дамба), 1:1 – 10 Суббан (Емелин), 2:1 – 11 Гранлунд (Сутер, Сперджен), 3:1 – 33 Дамба (Каллен, Брудин), 3:2 – 42 Террис (Йоси, Суббан), 4:2 – 59 Гранлунд (Койву, Э.Стаал)

Виннипег – Айлендерс – 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Мэттиас (Лаури), 2:0 – 16 Уилер (Лайне, Коннор), 2:1 – 34 Ли (Бэйли, Таварес), 3:1 – 43 Коннор (Лайне), 4:1 – 52 Лаури (Уилер, Труба), 4:2 – 56 Ли (Пулок)

Даллас – Сент-Луис – 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Шайбы: 1:0 – 23 Янмарк-Нюлен (Хонка, Спецца), 1:1 – 43 Тарасенко, 1:2 – 44 Томпсон (Стеен, Пьетранжело), 2:2 – 55 Бенн, 3:2 – 57 Радулов (Линделль, Клингберг), 4:2 – 58 Радулов (Бенн, Хэмьюс)

Эдмонтон – Чикаго – 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 14 Пулюярви (Клефбом, Нюджент-Хопкинс), 1:1 – 19 Хартман (Шмальц, Кэйн), 1:2 – 34 Дебринкат (Кит, Шмальц), 1:3 – 48 Оэстерле (Хиностроза), 2:3 – 57 Нюджент-Хопкинс (Секера, Пулюярви), 3:3 – 59 Драйзайтль (Марун, Нюджент-Хопкинс), 3:4 – 60 Кэйн (Шмальц, Кит)

Колорадо – Торонто – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 11 Маккиннон (Ландескуг), 1:1 – 14 Мартин (Полак, Ливо), 2:1 – 30 Рантанен (Задоров, Маккиннон), 2:2 – 34 Полак (Марло, Боргман), 3:2 – 44 Керфут (Маккиннон, Задоров), 3:3 – 58 ван Римсдайк (Гардинер, Райлли), 4:3 – 63 Комфер (Седерберг, Жирар)

Анахайм – Калгари – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Фаулер (Ракелль, Гецлаф), 1:1 – 31 Ферланд (Смит, Бартковски), 2:1 – 42 Ракелль (Гецлаф, Сильверберг)