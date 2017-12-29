Юниорская сборная Украины по хоккею одержала победу над Польшей на старте Турнира четырех наций

В Будапеште начался традиционный турнир «Кубок Четырех наций», участие в котором шестой год подряд принимает юниорская сборная команда Украины. В стартовый день соревнований подопечные Олега Игнатьева одержали волевую победу, в дополнительное время одолев сверстников из Польши, сообщает Федерация хоккея Украины.

Сине-желтые в течение всего матча владели игровым и территориальным преимуществом, однако первыми пропустили. Во время численного преимущества наша команда провалилась в обороне и Дамиан Тичински открыл счет в игре. Отыграться украинцы смогли лишь под занавес встречи, когда свое веское бомбардирское слово сказал Дмитрий Даниленко.

А в дебюте овертайма свой шанс использовал Феликс Морозов, принеся нашей команде победу.

В другом матче игрового дня Венгрия «Белые» победила Венгрию «Красных» со счетом 4:3 (ОТ).

Сегодня подопечные Олега Игнатьева померятся силами с двумя венгерскими командами. А в субботу состоятся финал и матч за 3-е место.

28 декабря 2017 года, 20:00. Будапешт

Польша U18 – Украина U18 – 1:2 ОТ (0:0; 1:0; 0:1; 0:1)

Состав сборной Украины: Оганджанян. Бачук – Табашник, Васильев – Кругляков, Грицюк – Будько, Евтухов. Халин – Сиротенко – Морозов, Панов – Даниленко – Арабов, Середницкий – Миклуха – Матейченко, Михальчук – Иващенко – Болотин.

Голы: 1:0. Тичински (36:51 – меньшинство), 1:1. Даниленко (Арабов, Иващенко, 56:01), 1:2. Морозов (Матейченко, Табашник, 60:48)