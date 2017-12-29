"Тампа" одержала восьмую победу подряд и десятую в одиннадцати матчах НХЛ

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге "Тампа" и "Вегас" одержали очередные победы и остаются лидерами конференций, а Яромир Ягр сравнялся с Роном Фрэнсисом на третьем месте в истории НХЛ по числу матчей, сообщает официальный сайт лиги.

До последней минуты второго периода "Тампа Бей Лайтнинг" проигрывали "Монреаль Канадиенс" со счетом 0:1, однако за 12 секунд до второго перерыва Стивен Стэмкос с классной передачи Никиты Кучерова сравнял счет. На первой же минуте третьего периода Брэйден Пойнт вывел "Тампу" вперед, а еще через четыре минуты Стэмкос оформил дубль в большинстве и обеспечил своей команде восьмую подряд домашнюю победу, а также 10-ю в последних 11 встречах. "Канадиенс" потерпели седьмое поражение за 10 матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

28 декабря.

Вашингтон – Бостон – 4:3 Б (0:2, 2:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Бэкес (Хейнен, Нэш), 0:2 – 2 Эккиари (Курали), 1:2 – 32 Эллер (Уилсон), 2:2 – 34 Овечкин (Кузнецов, Карлсон), 2:3 – 47 Бэкес (Дебраск, Хейнен), 3:3 – 51 Коннолли (Боуи, Эллер).

Тампа-Бэй – Монреаль – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 23 Галлахер (Морроу, Юдон), 1:1 – 39 Стэмкос (Хедман, Кучеров), 2:1 – 40 Пойнт (Палат, Джонсон), 3:1 – 44 Стэмкос (Палат, Наместников).

Флорида – Филадельфия – 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 6 Макканн (Мэтисон, Бьюгстэд), 2:0 – 29 Маккензи (Сивиур), 3:0 – 33 Юбердо (Барков, Бьюгстэд), 3:1 – 52 Лоутон (Раффль, Конекны), 3:2 – 57 Кутюрье (Жиру, Гостисбеер).

Аризона – Торонто – 4:7 (2:3, 1:3, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 8 Хайман, 0:2 – 10 Мэттьюс (В. Нюландер, Гардинер), 0:3 – 11 Марнер (ван Римсдайк, Бозак), 1:3 – 14 Арчибальд (Мартинук), 2:3 – 15 Перлини (Степан, Ридер), 2:4 – 29 Марло (Райлли, Марнер), 2:5 – 35 Марло (Комаров, Марнер), 2:6 – 35 В. Нюландер, 3:6 – 38 Мартинук (Ридер, Чикран), 4:6 – 54 Фишер (Голигоски, Келлер), 4:7 – 57 Браун (Марло, Райлли).

Ванкувер – Чикаго 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 7 Ганье (Ванек, Голдобин); 1:1 – 11 Шмальц (Кит, Кэйн); 2:1 – 33 Ванек (Босер, Ганье); 3:1 – 41 Ганье (Босер, Ванек); 4:1 – 56 Ванек (Стечер, Босер); 5:1 – 58 Босер (Эдлер, Ванек); 5:2 – 59 Хартман (Хэйден, Дебринкат).

Лос-Анджелес – Вегас 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Габорик (Даути, Форборт); 1:1 – 38 Маршессо (Смит, Миллер); 1:2 – 51 Лайпсик (Икин, Так); 2:2 – 55 Даути (Маззин); 2:3 – 63 Перрон (Смит).

Сан-Хосе – Калгари 3:2 Б (1:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Хэтэуэй (Янковски, Беннетт); 1:1 – 7 Павелски (Торнтон, Лабанк); 1:2 – 15 Баклунд (Джиордано, Ткачак); 2:2 – 52 Майер (Диллон, Бернс).