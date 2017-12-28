"Вегас" продлил победную серию до пяти матчей и стал первой командой Запада, набравшей 50 очков в НХЛ

В ночь на четвег возобновился регулярный чемпионат НХЛ, где в центральном матче дня "Вегас" в гостях со счетом 4:1 обыграл "Анахайм", продлил победную серию до пяти матчей и стал первой командой Западной конференции, набравшей 50 очков, сообщает официальный сайт лиги.

"Голден Найтс" продлили беспроигрышную серию в основное время до 10 матчей (9-0-1), установив рекорд для клуба, проводящего в лиге первый сезон. Предыдущий рекорд принадлежал "Флориде", которая в сезоне 1993-94 провела отрезок 5-0-4.

"Дакс" открыли счет на второй минуте благодаря голу Рикарда Ракелла, однако затем забивал только "Вегас". Отличились Ши Теодор, Коди Икин, Уильям Карлссон и Давид Перрон (в пустые ворота). В воротах "Рыцарей" здорово сыграл Малкольм Суббан, отразивший 27 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

27 декабря.

Бостон – Оттава – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Миллер (Нэш, Бэкес), 2:0 – 8 Хейнен (Гжельчик, Спунер), 3:0 – 21 Нэш, 3:1 – 23 Шабо (Брассар, Стоун), 4:1 – 34 Нэш (Бьорк), 5:1 – 58 Бэкес (Хейнен, Гжельчик)

Нью-Джерси – Детройт – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 15 Хишир (Холл, Сантини), 2:0 – 18 Хишир (Братт, Холл), 2:1 – 28 Абделькадер (Ларкин, Бертуцци), 3:1 – 59 Ватанен (Колман)

Айлендерс – Баффало – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 23 Чимера (Клаттербак, Сизикас), 1:1 – 29 Гиргенсонс (Айкел, Сканделла), 1:2 – 51 Окпосо (Кэйн), 2:2 – 58 Бэйли (Таварес), 3:2 – 61 Барзэл (Таварес, Бэйли)

Питтсбург – Коламбус – 5:4 ОТ (0:2, 1:1, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 9 Милано (Нутиваара, Джонс), 0:2 – 14 Дженнер (Фолиньо, Бьоркстранн), 1:2 – 25 Шири (Шейэн, Раст), 1:3 – 36 Панарин (Савар, Калверт), 2:3 – 43 Кессел (Малкин, Хернквист), 2:4 – 50 Панарин (Дюбуа, Андерсон), 3:4 – 54 Малкин (Кросби, Кессел), 4:4 – 58 Гюнцель (Малкин, Хернквист)

Каролина – Монреаль – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Терявяйнен (Фолк), 1:1 – 25 Гальченюк (Петри), 2:1 – 49 Ахо (Дж.Стаал, Линдхольм), 3:1 – 58 Ахо (Песке, Слэвин)

Сент-Луис – Нэшвилл – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 10 Смит (Йоси), 0:2 – 36 Йернкрук (Ирвин, Форсберг), 1:2 – 53 Соботка (Пьетранжело, Бродзяк)

Миннесота – Даллас – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 12 Сегин (Шор, Линделль), 1:1 – 19 Сперджен (Эннис, Койл), 2:1 – 25 Э.Стаал (Брудин, Койл), 2:2 – 30 Янмарк-Нюлен (Бенн, Сегин), 3:2 – 33 Гранлунд (Койву, Цукер), 4:2 – 59 Цукер (Сутер, Гранлунд)

Рейнджерс – Вашингтон – 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0)

Виннипег – Эдмонтон – 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 6 Драйзайтль (Дэвидсон, Макдэвид), 1:1 – 8 Литтл (Элерс, Перро), 2:1 – 14 Армия (Куликов, Хендрикс), 2:2 – 16 Пулюярви (Макдэвид, Рассел), 3:2 – 20 Коннор (Шайфли, Уилер), 4:2 – 29 Армия, 4:3 – 30 Хайра (Строум, Драйзайтль)

Колорадо – Аризона – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Ридер (Чикран, Перлини), 1:1 – 3 Рантанен (Ландескуг, Джонсон), 1:2 – 30 Голигоски (Келлер), 1:3 – 55 Крауз (Арчибальд)

Анахайм – Вегас – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Ракелль (Монтур, Сильверберг), 1:1 – 17 Теодор (Линдберг, Носек), 1:2 – 35 Икин (Бельмар), 1:3 – 40 Карлссон (Маршессо), 1:4 – 58 Перрон (Шмидт, Хаула)