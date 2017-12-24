"Донбасс" уверенно переиграл "Кременчуг" в УХЛ, добыв 24-ю победу подряд

В центральном матче очередного тура Украинской хоккейной лиги «Донбасс» одержал уверенную победу над «Кременчугом» – 5:0.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Таким образом, победная серия донетчан теперь насчитывает 24 матча. Напомним, в этом сезоне "Донбасс" еще не проигрывал.

В турнирной таблице «Донбасс» опережает «Белый Барс», который идет вторым, на 21 очко.

«Донбасс» – «Кременчуг» – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – Луговой (Мазур, Коренчук, − бол.) – 18:54, 2:0 –Лялька (Костиков) – 21:38, 3:0 − Коренчук (Захаров, Матвиенко − бол.) – 24:57, 4:0 – Костиков (Захаров, Лялька) – 46:57, 5:0 –Александров (Лялька, Коренчук − бол.) – 54:59.

«Донбасс»: Дьяченко (Дуве); Луговой – Мазур – Коренчук (А), Матвиенко – Александров; Лялька (А) – Захаров (К) – Костиков, Игнатенко – Шпак; Новиков – Коваленко – Мостовой, Григорьев – Фирсов; Ворона – Влад – Свищев, Ордынский.

«Кременчуг»: Петленко (Власенко); Костюк – Карпенко (К) – Бойков (А), Роганов – Козачук; Чернышенко (А) – Красильников – Алексанян-Петрович, Грицких – Наливайко; Ефимочкин – Шах – Полищук, Горлушко – Савицкий; Крюченкин.