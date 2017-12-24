"Вегас" стал лидером Западной конференции НХЛ перед рождественскими каникулами

Команда Национальной хоккейной лиги "Вегас Голден Найтс" со счетом 3:0 обыграли "Вашингтон" и ушли на рождественский перерыв на первом месте Западной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт лиги.

По 48 очков также у "Лос-Анджелеса" и "Сент-Луиса", но "Вегас" провел 34 встречи, в то время как "Кингз" - 37, а "Блюз" - 38.

Окончательный счет встречи был установлен на 16-й минуте первого периода, к которой забили Алекс Так, Оскар Линдберг и Уильям Карлссон. Марк-Андре Флери сделал первый шатаут за "Вегас", отразив все 26 бросков.

"Голден Найтс" довели победную серию до четырех матчей, а также выиграли в восьмой раз в последних девяти играх. "Кэпиталз" проводили второй матч за два дня и потерпели второе поражение. Накануне они уступили "Аризоне".

"Мы знали, что эти спаренные матчи будут непростыми, - сказал Александр Овечкин, не сумевший набрать очки в третьей игре подряд. - Если бы не Холтби, то после первого периода счет мог быть 10:0".

Из 18 домашних игр "Вегас" победил в 15. Это лучший результат в лиге наряду с "Тампой".

Теперь в чемпионате наступила 4-дневная пауза. Следующие матчи будут сыграны в ночь на 28 декабря по киевскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

23 декабря.

Айлендерс – Виннипег – 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Ли (Бэйли, Ледди), 2:0 – 2 Барзэл (Лэдд, Эберле),2:1 – 13 Пулмэн (Элерс, Чьяро), 3:1 – 19 Барзэл (Бойчак, Эберле),4:1 – 51 Барзэл (Лэдд, Эберле),5:1 – 55 Бовилье (Таварес), 5:2 – 58 Лаури (Армия, Коннор)

Бостон – Детройт – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 13 Маршанд (Бэкес, Пастрняк), 1:1 – 14 Нильсен (Хелм), 2:1 – 46 Бержерон (Пастрняк, Маршанд), 3:1 – 59 Бержерон (Бэкес, Маршанд)

Рейнджерс – Торонто – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 17 В. Нюландер (Райлли, Мэттьюс), 0:2 – 20 Хэйнси (Марнер, Райлли), 1:2 – 22 Веси, 1:3 – 31 Мэттьюс (В. Нюландер, Хайман), 2:3 – 51 Миллер (Крайдер, Бучневич)

Коламбус – Филадельфия – 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 17 Джонс (Панарин, Бьоркстранн), 1:1 – 23 Проворов (Кутюрье, Жиру)

Каролина – Баффало – 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Ахо (Терявяйнен, Песке),2:0 – 21 Дж.Стаал (Терявяйнен, Линдхольм),2:1 – 22 Болье (Айкел, Ларссон),3:1 – 24 Фолк (Терявяйнен, Ахо),4:1 – 31 Фолк (Скиннер, Слэвин),4:2 – 33 Гиргенсонс (Айкел)

Питтсбург – Анахайм – 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Каше, 0:2 – 10 Ракелль (Гецлаф), 0:3 – 23 Кольяно (Монтур),0:4 – 39 Фаулер (Сильверберг, Ракелль)

Нью-Джерси – Чикаго – 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Бойл, 2:0 – 9 Палмиери (Бутчер, Холл), 3:0 – 13 Заха (Бутчер, Ноусен), 3:1 – 37 Кэйн (Рутта, Форслинг), 4:1 – 42 Холл (Вуд)

Флорида – Оттава – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайба: 1:0 – 21 Юбердо (Йэндл, Бьюгстэд)

Тампа-Бэй – Миннесота – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 57 Джирарди (Пойнт), 2:0 – 58 Джонсон (Дотчин), 3:0 – 59 Кучеров (Джирарди, Наместников)

Эдмонтон – Монреаль – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 13 Строум (Драйзайтль, Хайра), 2:0 – 15 Макдэвид (Рассел, Нерс), 3:0 – 24 Лучич (Макдэвид, Драйзайтль), 3:1 – 32 Шоу (Морроу, Байрон), 4:1 – 58 Хайра (Драйзайтль)

Даллас – Нэшвилл – 4:3 Б (1:2, 2:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Емелин (Арвидссон, Джохансен), 0:2 – 7 Йернкрук (Сиссонс), 1:2 – 12 Сегин (Клингберг, Бенн), 2:2 – 30 Руссель (Питлик, Клингберг), 3:2 – 33 Ганзал (Спецца, Смит), 3:3 – 44 Джохансен (Суббан)

Аризона – Колорадо – 2:6 (0:0, 1:4, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 30 Седерберг (Немет, Ньето), 0:2 – 31 Комфер (Керфут, Задоров), 0:3 – 33 Якупов (Барберио), 0:4 – 34 Ньето (Керфут, Комо), 1:4 – 38 Степан (Келлер), 1:5 – 48 Андригетто (Уилсон, Джост), 2:5 – 48 Степан (Мартинук), 2:6 – 53 Седерберг (Барберио, Рантанен)

Вегас – Вашингтон – 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Так (Икин, Лайпсик), 2:0 – 7 Линдберг (Носек), 3:0 – 14 Карлссон (Маршессо, Смит)

Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 30 Серенсен (Демело, Бедкер), 2:0 – 47 Павелски (Бернс)

Ванкувер – Сент-Луис – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 11 Берглунд (Бродзяк, Яшкин), 1:1 – 21 Босер (Ганье, Ванек), 1:2 – 38 Бродзяк (Апшолл), 1:3 – 59 Стеен (Тарасенко)