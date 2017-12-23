"Вашингтон" не сумел победить "Аризону", "Калгари" уступил "Монреалю" в НХЛ

Состоялись четыре встречи в рамках регулярного первенства.

Накануне состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Аризона" в родных стенах одолела "Вашингтон", забросив решающую шайбу в овертайме - 3:2. "Монреаль" отстоял преимущество над "Калгари" в гостях, сообщает официальный сайт турнира. Баффало – Филадельфия – 4:2 (0:0, 0:0, 4:2) Шайбы: 1:0 – 43 О′Райлли (Кэйн), 2:0 – 51 Кэйн (Окпосо, Джорджес), 2:1 – 57 Раффль (Ворачек, Жиру), 3:1 – 58 Айкел (О′Райлли, Сканделла), 4:1 – 59 Айкел (Сканделла), 4:2 – 59 Гостисбеер (Ворачек, Жиру) Флорида – Миннесота – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) Шайбы: 0:1 – 8 Сутер (Гранлунд, Дамба), 1:1 – 16 Трочек (Мальгин, Петрович), 1:2 – 30 Уинник, 2:2 – 42 Юбердо (Барков), 3:2 – 51 Брикли (Йэндл), 4:2 – 59 Юбердо (Барков) Аризона – Вашингтон – 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 25 Оши (Кузнецов, Врана), 1:1 – 41 Дворак (Чикран, Голигоски), 1:2 – 44 Кузнецов (Юос, Карлсон), 2:2 – 58 Фишер (Демерс, Келлер), 3:2 – 64 Келлер (Голигоски, Доми) Калгари – Монреаль – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) Шайбы: 0:1 – 10 Фроуз (Гальченюк, Джорди Бенн), 0:2 – 28 Делорье (Карр, Фроуз), 0:3 – 43 Галлахер (Плеканец, Лехконен), 1:3 – 49 Ферланд (Монахан, Фролик), 2:3 – 58 Ткачак (Годро, Баклунд)

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