"Питтсбург" в серии буллитов обыграл "Коламбус", "Даллас" разгромил "Чикаго" в НХЛ

Состоялись очередные матчи регулярного первенства НХЛ.

Накануне состоялись несколько матчей в рамках регулярного чемпионата НХЛ, сообщает официальный сайт соревнований. Большинство встреч не завершились в основное время, продолжившись овертаймами и сериями буллитов. Питтсбург – Коламбус – 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0) Шайбы: 0:1 – 27 Дюбуа (Карлссон, Панарин), 1:1 – 42 Хернквист (Летанг, Кессел), 2:1 – 55 Малкин (Кросби), 2:2 – 56 Панарин (Дюбуа, Джонс) Айлендерс – Анахайм – 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 8 Линдхольм (Гецлаф, Кольяно), 0:2 – 9 Каше (Ричи, Мэнсон), 1:2 – 25 Барзэл (Таварес, Бэйли), 1:3 – 32 Линдхольм (Гецлаф), 2:3 – 36 Таварес (Барзэл, Бэйли), 3:3 – 45 Таварес (Ледди, Бэйли), 4:3 – 47 Лэдд (Мэйфилд, Эберле), 4:4 – 58 Ракелль (Гецлаф, Монтур), 4:5 – 64 Линдхольм (Каше, Гецлаф) Нью-Джерси – Рейнджерс – 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0) Шайбы: 1:0 – 7 Мур (Палмиери, Хишир), 1:1 – 9 Веси (Деарнэ, Кэри), 1:2 – 11 Холден (Бучневич, Крайдер), 2:2 – 36 Колман (Сантини), 2:3 – 41 Хэйс (Зукарелло-Асен, Смит), 3:3 – 51 Бойл (Палмиери, Холл) Бостон – Виннипег – 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) Шайбы: 1:0 – 48 Крюг, 1:1 – 49 Лайне (Литтл, Элерс) Тампа-Бэй – Оттава – 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0) Шайбы: 0:1 – 6 Райан, 1:1 – 31 Джонсон (Хедман, Кучеров), 1:2 – 34 Сиси (Клаэссон, Брассар), 2:2 – 35 Гурде (Киллорн, Конахер), 2:3 – 45 Брассар (Стоун, Карлссон), 3:3 – 51 Наместников (Кучеров, Хедман) Нэшвилл – Каролина – 1:4 (1:4, 0:0, 0:0) Шайбы: 0:1 – 1 Райан (Скиннер, Хэнифин), 0:2 – 3 Линдхольм (Фолк, Скиннер), 0:3 – 4 Хэнифин (Райан, Уильямс), 0:4 – 6 Раск (Хэнифин, ван Римсдайк), 1:4 – 15 Фиала (Суббан) Даллас – Чикаго – 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) Шайбы: 1:0 – 17 Бенн (Хэмьюс, Элие), 2:0 – 21 Руссель (Патерин, Хэмьюс), 3:0 – 25 Сегин (Клингберг, Спецца), 4:0 – 36 Сегин (Шор) Эдмонтон – Сент-Луис – 3:2 (0:0, 0:0, 3:2) Шайбы: 0:1 – 49 Томпсон (Штястны, Парайко), 1:1 – 50 Каммаллери, 1:2 – 53 Берглунд (Пьетранжело, Шенн), 2:2 – 56 Макдэвид (Лучич, Драйзайтль), 3:2 – 59 Каджула (Марун, Нюджент-Хопкинс) Лос-Анджелес – Колорадо – ОТ 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 31 Ландескуг (Рантанен, Маккиннон), 1:1 – 50& Мартинес (Эндрофф, Митчелл), 2:1 – 60 Браун Сан-Хосе – Ванкувер – 5:4 ОТ (1:1, 3:2, 0:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 1 Гадбрэнсон (Виртанен), 1:1 – 11 Торнтон (Бернс, Лабанк), 2:1 – 25 Майер (Лабанк, Демело), 3:1 – 26 Торнтон (Лабанк, Павелски), 3:2 – 28 Виртанен (Бьега, дель Зотто), 3:3 – 36 Босер (Ганье, Бьега), 4:3 – 38 Гертл (Торнтон, Павелски), 4:4 – 42 Д.Седин (Эрикссон, Х.Седин), 5:4 – 61 Лабанк (Гертл)

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