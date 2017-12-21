"Коламбус" обыграл "Торонто", "Филадельфия" вырвала победу у "Детройта"

В ночь на четверг состоялись три встречи в рамках регулярного первенства НХЛ, сообщает официальный сайт чемпионата.

"Калгари" с минимальным перевесом обыграл "Сент-Луис", а "Филадельфия" вырвала победу у "Детройта". "Коламбус" обеспечил перевес в две шайбы в игре с "Торонто".

Коламбус – Торонто 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 12 Седлак (Калверт), 2:0 – 18 Джонс (), 2:1 – 24 Гардинер (В. Нюландер), 3:1 – 30 Дюбуа (Джонс, Эткинсон), 4:1 – 51 Веннберг (Дженнер, Эткинсон), 4:2 – 57 Марнер (Бозак, Гардинер)

Филадельфия – Детройт 4:3 (1:1, 2:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 15 Уис (Патрик, Гудас), 1:1 – 19 Фрк (Грин, Ларкин), 1:2 – 25 Грин (Атанасиу, Ларкин), 2:2 – 30 Симмондс (Жиру, Ворачек), 2:3 – 31 Нюквист (Манта, Зеттерберг), 3:3 – 33 Хегг (Гостисбеер, Жиру), 4:3 – 45 Кутюрье (Жиру, Симмондс)

Калгари – Сент-Луис – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 7 Фролик (Баклунд), 1:1 – 21 Шенн (Штястны, Парайко), 2:1 – 47 Хэмилтон