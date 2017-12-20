"Донбасс" обыграл "Белый Барс" в единственном матче дня УХЛ

В Белой Церкви завершился единственный матче дня в Украинской хоккейной лиге, в котором "Белый Барс" принимал донецкий "Донбасс" и уступил сопернику, сообщает официальный сайт турнира.

Мач завершился со счетом 1:4.

Таким образом, "Донбасс" добыл 23-ю победу кряду в основное время регулярного чемпионата. У команды по-прежнему стопроцентнай показатель в турнирной таблице - 69 очков из 69 возможных.

Украинская хоккейная лига.

20 декабря.

"Белый Барс" - "Донбасс" - 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Шайбы: 0:1 Захаров (Игнатенко, Лялька - меньш.), 31:09, 0:2 Лялька (Коренчук, Игнатенко - больш.), 41:18, 1:2 Даниленко (Куцевич), 48:11, 1:3 Коваленко (Луговой, Коренчук - больш.), 54:36, 54:36, 1:4 Костиков (Игнатенко), 57:49.