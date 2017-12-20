"Торонто" разгромил "Каролину", "Вашингтон" в овертайме обыграл "Даллас" в НХЛ

Состоялись очередные поединки в Национальной хоккейной лиге.

Накануне состоялись несколько матчей регулярного чемпионата НХЛ, сообщает официальный сайт соревнований. Торонто – Каролина – 8:1 (4:1, 0:0, 4:0) Шайбы: 1:0 – 2 Комаров (Хайман, Хэйнси), 2:0 – 5 Марнер (ван Римсдайк, Райлли), 2:1 – 9 Скиннер (Флери, Терявяйнен), 3:1 – 10 ван Римсдайк (Марнер, Бозак), 4:1 – 13 Бозак (Марнер), 5:1 – 49 Марло (Марнер, Бозак), 6:1 – 49 Капанен, 7:1 – 54 В. Нюландер (Хайман), 8:1 – 58 Кэррик (Бозак, ван Римсдайк) Айлендерс – Детройт – 3:6 (1:2, 2:1, 0:3) Шайбы: 1:0 – 6 Ли (Бэйли, Таварес), 1:1 – 9 Фрк (Ларкин, Эрикссон), 1:2 – 16 Нюквист (Татар, Зеттерберг), 2:2 – 22 Пулок (Эберле), 3:2 – 32 Бэйли (Таварес, Барзэл), 3:3 – 35 Манта (Зеттерберг), 3:4 – 50 Дэйли (Ларкин, Зеттерберг), 3:5 – 54 Грин (Атанасиу, Ларкин), 3:6 – 59 Гленденинг (Нильсен, ДеКайзер) Рейнджерс – Анахайм – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) Шайбы: 1:0 – 19 Кэри (Холден, Деарнэ), 2:0 – 20 Хэйс (Холден, Зукарелло-Асен), 3:0 – 33 Кэри (Веси, Деарнэ), 3:1 – 54 Каше (Мэнсон, Гецлаф), 4:1 – 56 Грабнер (Фаст) Оттава – Миннесота – 4:6 (1:1, 2:2, 1:3) Шайбы: 1:0 – 2 Карлссон (Дзингел, Брассар), 1:1 – 11 Э.Стаал (Койл, Сутер), 2:1 – 21 Карлссон (Хоффман, Стоун), 3:1 – 25 Пажо (Томпсон, Пайэтт), 3:2 – 30 Стюарт (Проссер, Эрикссон Эк), 3:3 – 39 Койву (Дамба, Сутер), 3:4 – 41 Проссер, 3:5 – 44 Брудин (Э.Стаал), 3:6 – 56 Э.Стаал (Койл, Нидеррайтер), 4:6 – 58 Брассар (Хоффман, Стоун) Баффало – Бостон – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Шайбы: 0:1 – 30 Дебраск (Спунер, Макэвой), 0:2 – 58 Шаллер, 0:3 – 59 Бэкес (Хейнен, Нэш) Нэшвилл – Виннипег – 4:6 (2:1, 1:3, 1:2) Шайбы: 0:1 – 8 Лаури (Танев, Майерс), 1:1 – 19 Фиала (Смит), 2:1 – 19 Йернкрук, 2:2 – 26 Лайне (Литтл, Куликов), 3:2 – 27 Суббан (Джохансен, Форсберг), 3:3 – 28 Элерс (Уилер, Шайфли), 3:4 – 36 Элерс (Майерс, Армия), 4:4 – 40 Вебер (Фиала), 4:5 – 58 Танев (Лаури, Моррисси), 4:6 – 59 Уилер (Майерс) Даллас – Вашингтон – 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 10 Бураковски (Эллер, Коннолли), 1:1 – 15 Бенн (Радулов, Клингберг), 2:1 – 31 Смит (Спецца, Хэмьюс), 2:2 – 33 Орлов ( Бэкстрем), 3:2 – 55 Радулов (Патерин), 3:3 – 56 Коннолли (Эллер, Бураковски), 3:4 – 61 Бураковски (Карлсон) Аризона – Флорида – 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) Шайбы: 1:0 – 15 Фишер (Экман-Ларссон, Келлер), 2:0 – 38 Степан (Голигоски, Перлини), 2:1 – 39 Бьюгстэд ( Маккензи), 2:2 – 43 Мальгин (Трочек, Дадонов), 2:3 – 45 Мэтисон Ванкувер – Монреаль – 5:7 (1:1, 2:3, 2:3) Шайбы: 1:0 – 11 Ванек (Ганье, Пулио); 1:1 – 16 Карр (Юдон, Шлемко); 1:2 – 27 Делорье (Петри, Фроуз); 2:2 – 34 Ванек (Эрикссон, Бьега); 2:3 – 37 Делорье (Алзнер, Карр); 3:3 – 37 Д.Седин (Гадбрэнсон, Ванек); 3:4 – 39 Петри (Шоу); 3:5 – 41 Байрон (Друэн, Пачиоретти); 4:5 – 53 Босер (Х.Седин, Д.Седин); 4:6 – 57 Гальченюк (Дано); 5:6 – 58 Ванек (Х.Седин, Босер); 5:7 – 59 Дано (Плеканец, Пачиоретти). Вегас – Тампа-Бэй – 4:3 (0:2, 2:0, 2:1) Шайбы: 0:1 – 7 Стэмкос (Кучеров, Хедман); 0:2 – 19 Наместников (Хедман, Кучеров); 1:2 – 30 Нил (Теодор, Перрон); 2:2 – 38 Маршессо (Теодор, Перрон); 3:2 – 44 Хаула (Перрон, Теодор); 3:3 – 56 Хедман (Стэмкос); 4:3 – 59 Теодор (Хаула, Маршессо).

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