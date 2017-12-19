"Питтсбург" уступил "Колорадо", "Бостон" разгромил "Коламбус" в НХЛ

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

В Национальной хоккейной лиге в ночь на вторник состоялись несколько матчей регулярного чемпионата, сообщает сайт турнира. "Бостон" в домашней встрече не оставил шансов "Коламбусу", а "Колорадо" обыграл "Питтсбург". Бостон – Коламбус – 7:2 (1:0, 2:0, 4:2) Шайбы: 1:0 – 14 Маршанд (Хара, Бержерон), 2:0 – 28 Бэкес (Хейнен, Дебраск), 3:0 – 31 Макэвой (Хейнен, Дебраск), 3:1 – 48 Андерсон (Джонсон, Веннберг), 4:1 – 52 Хейнен (Макэвой, Бэкес), 5:1 – 55 Крюг (Спунер, Бьорк), 6:1 – 57 Бержерон (Пастрняк, Маршанд), 7:1 – 58 Дебраск (Спунер), 7:2 – 59 Джонс (Андерсон, Нутиваара). Нью-Джерси – Анахайм – 5:3 (0:2, 2:1, 3:0) Шайбы: 0:1 – 6 Гецлаф (Мэнсон, Ракелль), 0:2 – 10 Сильверберг (Хенрик, Кольяно), 1:2 – 28 Вуд (Братт, Ватанен), 1:3 – 31 Хенрик (Мэнсон), 2:3 – 38 Вуд (Заха), 3:3 – 45 Братт (Бойл, Колман), 4:3 – 55 Ноусен (Грин, Бойл), 5:3 – 59 Ноусен (Бойл). Филадельфия – Лос-Анджелес – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) Шайбы: 0:1 – 5 Мартинес (Митчелл), 0:2 – 16 Льюис (Маззин, Шор), 1:2 – 18 Ворачек (Жиру, Гостисбеер), 1:3 – 44 Кемпе (Браун), 1:4 – 55 Тоффоли (Шор). Колорадо – Питтсбург – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) Шайбы: 1:0 – 5 Бэрри (Ньето), 1:1 – 10 Руэдел (Роуни), 2:1 – 25 Бэрри (Андригетто, Рантанен), 3:1 – 38 Комфер (Андригетто), 3:2 – 41 Малкин (Руэдел, Коул), 4:2 – 58 Рантанен (Ландескуг, Маккиннон). Эдмонтон – Сан-Хосе – 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) Шайбы: 0:1 – 6 Павелски (Бернс, Лабанк), 1:1 – 14 Летесту (Клефбом, Драйзайтль), 2:1 – 18 Строум (Хайра, Драйзайтль), 3:1 – 26 Нюджент-Хопкинс (Марун, Каджула), 3:2 – 28 Майер (Лабанк, Гертл), 4:2 – 48 Марун (Нюджент-Хопкинс), 4:3 – 51 Серенсен (Карлссон, Браун), 5:3 – 59 Стром (Беннинг).

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