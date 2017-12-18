"Донбасс" добыл труднейшую победу над харьковским "Динамо" в УХЛ

Сегодня состоялись три поединка в рамках Украинской хоккейной лиги, сообщает официальный сайт турнира.

Действующий чемпион и дидер текущего первенства "Донбасс" провел один из самых сложных поединком за последние несколько месяцев. С огромным трудом подопечные Сергея Витера сумели одолеть харьковское "Динамо" на его площадке. По ходу поединка динамовцы под руководством Александра Сеуканда дважды догоняли оппонента в счете, и все же решающей стала шайба Лугового, который принес победу "Донбассу" - 3:2.

«Динамо» - «Донбасс» 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – Коваленко (Фирсов, Мостовой) – 01:58, 1:1 – Максименко (Худяков, Ефремов – бол.) – 22:23, 1:2 – Коренчук (Луговой, Матвиенко – бол.) – 24:00, 2:2 – Сиротенко (Максименко) – 35:34, 2:3 – Луговой (Матвиенко, Кузьмик) – 49:38

Вратари: Гурко – Дьяченко.

«Галицкие Львы» - «Кременчуг» 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

0:1 – Ефимочкин (Шах) – 02:52, 1:1 – Арабов (Абаджян, Муртищев) – 18:07, 1:2 – Шах (Бойков, Карпенко) – 22:45, 2:2 – Толстушко (Кизло, Дворник) – 26:50, 2:3 – Полищук (Горлушко, Шах) – 27:26, 3:3 – Толстушко (Генералов, Кизло – 6 на 5) – 33:35, 4:3 – Муртищев (Арабов, Сирченко) – 63:57

Вратари: Александров – Власенко.

«Волки» - «Белый Барс» 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

1:0 – Бобков (Черемнов, Привалихин) – 16:35, 1:1 – Даниленко (Куцевич) – 22:57, 1:2 – Ядловский (Даниленко, Куцевич – мен.) – 30:10, 1:3 – Лесников (Даниленко) – 44:56, 1:4 – Ромащенко (Панов) – 56:27

Вратари: Позынич – Люльчук.