"Калгари" разгромил "Ванкувер", "Вегас" обыграл "Флориду" в НХЛ

"Виннипег" дома легко разобрался с "Сент-Луисом".

Накануне состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ, сообщает официальный сайт соревнований. Виннипег – Сент-Луис – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Шайбы: 1:0 – 24 Лаури (Танев, Копп), 2:0 – 35 Лайне (Труба, Перро), 3:0 – 51 Шайфли (Копп, Моррисси), 4:0 – 53 Моррисси (Труба, Уилер) Чикаго – Миннесота – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Шайбы: 1:0 – 10 Кэйн (Анисимов, Шмальц), 2:0 – 35 Кэйн (Кит, Оэстерле), 3:0 – 41 Хартман, 3:1 – 45 Дамба (Койл, Сутер), 4:1 – 56 Уинджелс Ванкувер – Калгари – 1:6 (0:1, 0:4, 1:1) Шайбы: 0:1 – 5 Янковски (Хэтэуэй, Беннетт), 0:2 – 23 Джиордано (Хэмилтон, Годро), 0:3 – 35 Ткачак (Янковски, Беннетт), 0:4 – 38 Джиордано (Брауэр, Стэйджан), 0:5 – 39 Беннетт (Янковски, Хэмоник), 1:5 – 46 Гранлунд (Х.Седин, Эдлер), 1:6 – 51 Ферланд (Хэмилтон, Беннетт) Вегас – Флорида – 5:2 (2:2, 0:0, 3:0) Шайбы: 0:1 – 2 Врбата (Бьюгстэд, Мальгин), 0:2 – 5 Мэтисон (Трочек, Дадонов), 1:2 – 6 Шмидт (Карлссон, Смит) , 2:2 – 17 Миллер (Нил, Маршессо), 3:2 – 51 Хаула (Миллер, Маршессо), 4:2 – 57 Маршессо (Макнэбб, Смит), 5:2 – 59 Нил (Теодор)

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