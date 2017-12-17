"Рейнджерс" одолели "Бостон", "Тампа" и "Колорадо" забросили 11 шайб на двоих в НХЛ

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

В Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи, сообщает официальный сайт соревнований. Миннесота – Эдмонтон – 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) Шайбы: 0:1 – 29 Нюджент-Хопкинс (Кэссиан), 1:1 – 33 Дамба (Гранлунд), 1:2 – 36 Лучич (Макдэвид, Драйзайтль), 1:3 – 48 Пулюярви (Лучич), 2:3 – 55 Дамба (Э.Стаал, Стюарт) Бостон – Рейнджерс – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 14 Грабнер (Шей, Хэйс), 0:2 – 22 Миллер (Шей, Макдона), 1:2 – 37 Хейнен (Крейчи, Хара), 2:2 – 45 Маршанд (Спунер, Пастрняк), 2:3 – 61 Зукарелло-Асен (Крайдер, Шаттенкирк) Айлендерс – Лос-Анджелес – 4:3 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 12 Фантенберг (Тоффоли, Пирсон), 0:2 – 17 Тоффоли (Кюмпер, Даути), 1:2 – 19 Бэйли (Таварес, де Хаан), 2:2 – 44 Таварес (Бэйли, Ли), 3:2 – 56 Ли (Таварес, Пулок), 3:3 – 59 Копитар (Мартинес, Браун), 4:3 – 61 Эберле (Барзэл) Филадельфия – Даллас – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 7 Смит (Ганзал, Элие), 1:1 – 29 Гостисбеер (Жиру, Ворачек), 2:1 – 63 Гостисбеер (Ворачек) Каролина – Коламбус – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) Шайбы: 1:0 – 3 Дж.Стаал (Макгинн, Уильямс), 1:1 – 12 Веннберг (Бьоркстранн, Эткинсон), 2:1 – 32 Хэнифин (Скиннер, Райан) Сент-Луис – Виннипег – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 9 Тарасенко (Парайко, Стеен), 2:0 – 57 Данн (Шенн, Тарасенко) Аризона – Питтсбург – 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) Шайбы: 0:1 – 34 Роуни (Раст), 0:2 – 38 Малкин (Кессел, Шири), 1:2 – 39 Казинс (Мартинук, Ричардсон), 2:2 – 49 Доми (Келлер), 2:3 – 59 Кросби (Хернквист, Малкин), 2:4 – 59 Мяяття Вашингтон – Анахайм – 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 16 Грант (Мэнсон, Шоу), 0:2 – 27 Сильверберг (Фаулер, Гецлаф), 1:2 – 43 Бэкстрем (Уилсон, Овечкин), 2:2 – 47 Кузнецов (Врана), 3:2 – 61 Овечкин (Карлсон) Колорадо – Тампа-Бэй – 5:6 (0:0, 1:4, 4:2) Шайбы: 0:1 – 29 Кучеров (Гурде, Хедман), 0:2 – 29 Строльман (Сергачев, Джонсон), 0:3 – 31 Хедман (Дотчин, Кучеров), 0:4 – 33 Гурде (Конахер, Киллорн), 1:4 – 34 Ландескуг (Задоров, Якупов), 1:5 – 42 Строльман (Пойнт, Гурде), 2:5 – 44 Ландескуг (Маккиннон, Бэрри), 3:5 – 47 Ландескуг (Рантанен, Бэрри), 4:5 – 49 Маккиннон (Ландескуг, Бэрри), 4:6 – 51 Сергачев (Строльман, Палат), 5:6 – 54 Маккиннон (Ландескуг, Задоров) Калгари – Нэшвилл – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) Шайбы: 0:1 – 31 Джохансен (Арвидссон), 0:2 – 39 Фиала (Суббан, Террис)

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