"Ванкувер" прервал серию из четырех поражений подряд в НХЛ

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге "Ванкувер Кэнакс" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" и прервал серию из четырех поражений подряд в регулярном чемпионате, сообщает официальный сайт лиги.

Шайба Сэма Ганье за 26 секунд до конца овертайма принесла "Ванкуверу" победу со счетом 4:3.

Эта победа стала для "Кэнакс" первой домашней над "Шаркс" с 21 января 2012 года. Предыдущие 11 игр в Rogers Arena остались за командой из Калифорнии (0-9-2).

Нападающий "Ванкувера" Маркус Гранлунд оформил дубль, а Хенрик Седин и Даниэль Седин сделали по три передачи, что позволило их команде прервать серию из четырех поражений.

В составе "Шаркс" дублем отметился защитник Брент Бернс, забросивший пятую шайбу в пяти матчах. Нападающий "Кэнакс" Брок Бесер забил 17-й гол в сезоне. С 30 очками в 30 матчах он лидирует по результативности среди новичков.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

15 декабря.

Рейнджерс – Лос-Анджелес – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 10 Крайдер (Деарнэ, Шаттенкирк), 1:1 – 23 Габорик (Йокинен), 2:1 – 34 Хэйс (Грабнер, Макдона), 2:2 – 47 Митчелл (Йокинен, Габорик), 3:2 – 56 Нэш, 4:2 – 59 Миллер (Веси, Зукарелло-Асен)

Нью-Джерси – Даллас – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Сантини (Гиббонс), 1:1 – 6 Ганзал (Линделль, Сегин), 2:1 – 19 Колман (Гиббонс, Грин), 2:2 – 28 Радулов (Линделль, Янмарк-Нюлен), 3:2 – 36 Бойл (Заха, Бутчер), 4:2 – 52 Лаппин (Бойл, Хэйс), 5:2 – 58 Бойл

Баффало – Каролина – 4:5 ОТ (0:0, 1:1, 3:3)

Шайбы: 1:0 – 30 Айкел (Маккейб, Кэйн), 1:1 – 30 Уильямс (Дж.Стаал, Макгинн), 2:1 – 41 Маккейб (Айкел, Кэйн), 2:2 – 43 Дж.Стаал (Уильямс, Слэвин), 2:3 – 44 Райан (Песке), 2:4 – 46 Линдхольм (Ахо, Райан), 3:4 – 49 Айкел (Окпосо, Маккейб), 4:4 – 49 Айкел (Кэйн), 4:5 – 62 Слэвин (Ахо, Линдхольм)

Детройт – Торонто – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Боргман (Мур, Мартин), 1:1 – 25 ДеКайзер ( Фрк, Зеттерберг), 2:1 – 31 Дэйли (Гленденинг, Эрикссон), 3:1 – 49 Татар (Крунвалль, Зеттерберг)

Ванкувер – Сан-Хосе – 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Гранлунд (Х.Седин, Д.Седин), 1:1 – 10 Бернс (Павелски, Кутюр), 2:1 – 14 Гранлунд (Д.Седин, Х.Седин), 3:1 – 31 Босер (Х.Седин, Д.Седин), 3:2 – 38 Серенсен (Хансен, Браун), 3:3 – 54 Бернс (Уорд), 4:3 – 64 Ганье (Маркстрем, Эдлер)