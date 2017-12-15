Молодежная сборная Украины по хоккею обыграла команду Литвы и сохранила место в Дивизионе 1А ЧМ

В Бледе (Слования) завершился матч последнего 5-го тура чемпионата мира по хоккею срежи молодежных команд, в котором сборная Украины обыграла команду Литвы и сохранила место в третьем по значимости Дивизионе 1А чемпионата мира, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы выиграли в серии буллитов с общим счетом 2:1.

В основное и дополнительное время игры голы забивались только во втором периоде. На 29-й минуте Денис Мостовой вывел украинцев вперед, но на 36-й минуте соперник сравнял результат.

А в серии буллитов голы Александра Пересунько и Богдана Ступака принесли победу украинцам с общим счетом 2:1.

Таким образом, на турнире в Словении наша команда одержала 2 победы при 3 поржениях - 6 очков - и сохранили место в Дивизионе 1А.