Молодежная сборная Украины по хоккею обыграла команду Литвы и сохранила место в Дивизионе 1А ЧМ
Украинцы обыграли литовцев в серии буллитов.
В Бледе (Слования) завершился матч последнего 5-го тура чемпионата мира по хоккею срежи молодежных команд, в котором сборная Украины обыграла команду Литвы и сохранила место в третьем по значимости Дивизионе 1А чемпионата мира, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинцы выиграли в серии буллитов с общим счетом 2:1.
В основное и дополнительное время игры голы забивались только во втором периоде. На 29-й минуте Денис Мостовой вывел украинцев вперед, но на 36-й минуте соперник сравнял результат.
А в серии буллитов голы Александра Пересунько и Богдана Ступака принесли победу украинцам с общим счетом 2:1.
Таким образом, на турнире в Словении наша команда одержала 2 победы при 3 поржениях - 6 очков - и сохранили место в Дивизионе 1А.