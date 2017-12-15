"Филадельфия" одержала пятую победу подряд в НХЛ

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге состоялись 12 матчей, в центральном из которых "Филадельфия" обыграла "Баффало", одержав пятую победу подряд, сообщает официальный сайт турнира.

"Филадельфия" пропустила на второй минуте матча с "Баффало", но смогла победить со счетом 2:1 благодаря голам Трэвиса Занхайма (отличился впервые в НХЛ) и Валттери Филппулы.

"Флайерз" одержали пятую подряд победу после серии из 10 поражений и стали пятой командой в истории, которой удался подобный фокус. "Филадельфия" позволила "Баффало" нанести всего 20 бросков. "Сэйбрз" проиграли в основное время впервые за пять последних матчей (2-1-2). Защитник Виктор Антипин в заявку "Баффало" опять не попал.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

14 декабря.

Бостон – Вашингтон – 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Шайбы: 0:1 – 17 Врана (Нисканен), 1:1 – 24 Бержерон (Хейнен, Маршанд), 1:2 – 32 Бэкстрем (Овечкин, Кузнецов), 1:3 – 47 Чейссон (Карлсон, Юос), 1:4 – 51 Чейссон, 2:4 – 56 Крейчи (Дебраск, Макэвой), 2:5 – 58 Овечкин (Нисканен), 3:5 – 59 Бержерон (Хейнен, Пастрняк)

Филадельфия – Баффало – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 1 О′Райлли (Гиргенсонс), 1:1 – 4 Сэнхайм (Уил, Уис), 2:1 – 37 Филппула (Раффль, Ворачек)

Коламбус – Айлендерс – 6:4 (3:0, 2:3, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Веренски (Панарин), 2:0 – 6 Нутиваара (Бьоркстранн, Веннберг), 3:0 – 15 Дюбуа (Панарин, Веренски), 3:1 – 25 Бэйли (Таварес), 3:2 – 27 Сизикас (де Хаан, Мэйфилд), 3:3 – 33 Бэйли (Ли, Таварес), 4:3 – 35 Джонс (Бьоркстранн, Эткинсон), 5:3 – 37 Фолиньо (Бьоркстранн, Веннберг), 5:4 – 47 Бэйли (Таварес), 6:4 – 59 Андерсон

Монреаль – Нью-Джерси – 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Ноусен (Братт, Грин), 1:1 – 13 Шоу (Дано, Джорди Бенн), 2:1 – 61 Плеканец (Гальченюк, Юдон)

Сент-Луис – Анахайм – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 31 Кольяно (Велински, Ракелль), 0:2 – 45 Рой (Гецлаф, Фаулер), 0:3 – 48 Рой (Шоу, Грант), 1:3 – 54 Берглунд (Гуннарссон, Пяярви-Свенссон)

Миннесота – Торонто – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 18 Эннис (Сутер), 2:0 – 48 Гранлунд (Нидеррайтер, Э.Стаал)

Виннипег – Чикаго – 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Хиностроза (Шарп), 0:2 – 6 Уинджелс (Боума), 0:3 – 10 Шмальц (Кэйн, Кит), 0:4 – 31 Кэйн (Мерфи, Шмальц), 1:4 – 45 Элерс (Литтл, Майерс), 1:5 – 48 Кемпни (Сибрук)

Колорадо – Флорида – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 23 Маккиннон (Джост, Бэрри), 1:1 – 30 Барков (Макканн), 2:1 – 46 Маккиннон (Рантанен, Барберио)

Калгари – Сан-Хосе – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Фролик, 1:1 – 16 Майер (Донской, Тирни), 1:2 – 30 Тирни (Лабанк, Майер), 2:2 – 47 Годро (Хэтэуэй), 2:3 – 57 Донской (Браун, Торнтон)

Эдмонтон – Нэшвилл – 0:4 (0:0, 0:4, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 22 Оберг (Йернкрук, Экхольм), 0:2 – 28 Фиала (Террис, Экхольм), 0:3 – 34 Террис (Смит), 0:4 – 37 Йоси (Суббан, Форсберг)

Аризона – Тампа-Бэй – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 11 Наместников (Кучеров, Стэмкос), 0:2 – 12 Пойнт (Джонсон, Палат), 0:3 – 26 Кучеров (Хедман), 1:3 – 31 Келлер (Перлини, Степан), 1:4 – 40 Джонсон (Строльман, Пойнт)

Вегас – Питтсбург – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Нил (Перрон, Миллер), 1:1 – 12 Коул (Шейэн, Хагелин), 2:1 – 48 Меррилл (Хаула)