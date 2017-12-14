"Оттава" прервала серию из пяти поражений подряд в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге в ночь на четверг состоялись четыре матча, в одном из которых "Оттава Сенаторз" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" и прервала серию из пяти поражений подряд, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 3:2.

Гол и передача Бобби Райана, а также 27 сэйвов Крэйга Андерсона помогли "Сенаторз" одолеть "Рейнджерс". Также в составе "Оттавы", одержавшей вторую победу в последних 14 встречах, отличились Коди Сеси и Зак Смит. "Рейнджерс" уступили во второй раз подряд, а в их составе шайбами отметились Михаэль Грабнер и Павел Бучневич. Хенрик Лундквист сделал 27 сэйвов и стал 15-м вратарем в истории НХЛ, отразившим в карьере 20 тысяч бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

13 декабря.

Оттава – Рейнджерс – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Райан (Стоун), 1:1 – 23 Грабнер (Макдона, Зукарелло-Асен), 2:1 – 35 Сиси (Райан, Дюшен), 3:1 – 40 Смит (Пайэтт), 3:2 – 44 Бучневич (Деарнэ, Крайдер)

Айлендерс – Даллас – 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 7 Питлик (Бенн, Хэмьюс), 0:2 – 15 Радулов (Янмарк-Нюлен, Спецца), 0:3 – 21 Элие (Клингберг, Шор), 0:4 – 29 Бенн (Хонка), 0:5 – 40 Питлик (Бенн, Клингберг), 1:5 – 41 Ли (Таварес, Бэйли), 2:5 – 56 Ли (Бэйли, Таварес)

Детройт – Бостон – 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 29 Татар (Зеттерберг, Крунвалль), 1:1 – 43 Эккиари (Шаллер), 2:1 – 51 Ларкин (Дэйли, Хелм), 2:2 – 58 Пастрняк (Крюг, Маршанд), 2:3 – 60 Маршанд (Крюг)

Ванкувер – Нэшвилл – 1:7 (0:2, 1:2, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 1 Суббан, 0:2 – 14 Арвидссон (Йоси, Джохансен), 0:3 – 23 Суббан, 1:3 – 25 Бурмистров (Х.Седин, Босер), 1:4 – 26 Форсберг (Джохансен, Смит), 1:5 – 48 Смит (Фиала, Экхольм), 1:6 – 51 Фиала (Смит, Террис), 1:7 – 52 Йернкрук (Форсберг)