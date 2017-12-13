Молодежная сборная Украины по хоккею одержала первую победу на ЧМ, который проходит в Словении

Молодежная сборная Украины по хоккею сегодня вечером провела свой четвертый матч на чемпионате мира среди 20-летних в Дивизионе IB, который проходит в словенском городе Блед.

"Сине-желтые" добыли первую победу на турнире, обыграв сверстников из Италии со счетом 3:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Читайте такжеСборная Украины по хоккею набрала первое очко на молодежном чемпионате мира, но уступила Норвегии Уже в первом периоде наша команда обеспечила себе преимущество в две шайбы - отличились Александр Пересунько и Даниил Козачук.

Во втором периоде итальянцы сначала отквитали одну шайбу, но затем Дмитрий Даниленко вновь восстановил перевес в две шайбы - 3:1. В третьем периоде "Скуадра Адзурра" отличилась еще раз, и счет - 3:2 - продержался до финальной сирены.

Италия - УКРАИНА - 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Это первая победа украинской сборной на молодежном ЧМ. Напомним, соперниками нашей команды являются сборные Словении, Италии, Польши, Литвы и Норвегии. Послезавтра украинцы сыграют в заключительном матче с литовцами.