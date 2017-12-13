Сборная Украины по хоккею проиграла второй товарищеский матч Казахстану

На броварской арене «Терминал» состоялся второй подряд товарищеский матч сборных Украины и Казахстана по хоккею.

Украинская команда уступила со счетом 0:3.

После поражения днем ранее со счетом 1:5 команда Александра Савицкого смогла во втором матче продержать интригу вплоть до экватора поединка, но во второй половине второго периода гостям удалось отличиться трижды.

Интересно, что казахи отличились в большинстве (4х3), меньшинстве (4х5) и при равных составах (5х5), сообщает Xsport.

Третий период также успеха нашей команде не принес, зато несколько хороших сэйвов сделал 17-летний дебютант сборной Украины вратарь Артур Оганджанян.

Украина – Казахстан 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Шайбы: 0:1 - Дульнев (Пелевин - бол.) - 30:49, 0:2 - Рахманов (Шестаков, Савицкий) - 32:36, 0:3 - Кучин (Бурделев - мен.) - 37:53