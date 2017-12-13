"Тампа" обыграла "Сент-Луис" в матче лидеров НХЛ

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге "Тампа Бэй" со счетом 3:0 обыграла "Сент-Луис Блюз" в главном матче игрового дня, в котором встречались лидеры конференций, сообщает официальный сайт лиги.

Главным героем встречи стал Андрей Василевский, отразивший все 32 броска и оформивший третий шатаут в сезоне. Он стал шестым в истории лиги вратарем, одержавшим 20 побед в первых 25 матчах сезона. "Лайтнинг" выиграли в Сент-Луисе впервые с 2009 года.

"Очень приятно победить, особенно учитывая, что в прошлом году я пропустил здесь четыре шайбы и был заменен к середине игры, - сказал Василевский. - Сегодня был не лучший мой матч, но ребята играли отлично. Мы вместе заслужили этот шатаут".

После игры тренер Джон Купер впервые рассказал, каким прозвищем партнеры наделили Василевского: "Не зря ребята называют его Большим котом. У него такие же хорошие рефлексы".

Голами в составе "Лайтнинг" отметились Брэйден Пойнт, Никита Кучеров и Тайлер Джонсон. Шайба стала для Кучерова 21-й в сезоне, и он сравнялся с Александром Овечкиным в споре снайперов. А набрав 42-е очко, Кучеров сравнялся со Стэмкосом среди лучших бомбардиров.

"Сент-Луис" играл без Джейдена Шварца, а также защитников Алекса Пьетранджело и Джея Боумистера. "Блюз" потерпели первое поражение за пять матчей, а "Тампа" продлила победную серию до пяти поединков.

Лучший шанс отыграться "Сент-Луис" упустил на 13-й минуте третьего периода при счете 0:1. Владимир Соботка не попал в пустой гол после передачи Владимира Тарасенко.

"Я не попал в пустые ворота, счет мог стать 1:1, а в следующей смене они забили, - сказал Соботка. - Шайба просто соскользнула с крюка".

НХЛ. Регулярный чемпионат.

12 декабря.

Баффало – Оттава – 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 24 Пулио (Ристолайнен, Сканделла), 2:0 – 25 Окпосо (Джорджес, О′Райлли), 3:0 – 32 Кэйн (Айкел, Ристолайнен), 3:1 – 46 Сиси (Томпсон, Стоун), 3:2 – 59 Брассар (Хоффман, Карлссон)

Нью-Джерси – Лос-Анджелес – 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 13 Зэйджак (Колман, Гиббонс), 2:0 – 16 Холл (Бутчер, Братт), 3:0 – 35 Холл, 4:0 – 37 Бойл (Хэйс, Ноусен), 4:1 – 52 Митчелл (Макдермид, Мартинес), 5:1 – 59 Гиббонс

Филадельфия – Торонто – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Жиру (Кутюрье), 1:1 – 9 Марло (Хэйнси, Хайман), 1:2 – 36 ван Римсдайк (Марнер, Райлли), 2:2 – 45 Конекны (Проворов, Хегг), 3:2 – 57 Кутюрье (Симмондс, Жиру), 4:2 – 59 Лоутон (Раффль)

Вашингтон – Колорадо – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Врана (Боуи, Кузнецов), 1:1 – 24 Уилсон (Барберио, Ньето), 2:1 – 37 Карлсон, 3:1 – 45 Коннолли (Кузнецов, Боуи), 4:1 – 56 Нисканен (Бураковски, Кузнецов), 4:2 – 58 Джост (Седерберг, Рантанен), 5:2 – 59 Смит-Пелли (Бигл, Стивенсон)

Коламбус – Эдмонтон – 2:7 (0:1, 0:4, 2:2)

Шайбы: 0:1 – 5 Кэссиан (Слепышев, Летесту), 0:2 – 26 Нюджент-Хопкинс (Беннинг, Каммаллери), 0:3 – 36 Беннинг (Броссуа, Макдэвид), 0:4 – 39 Лучич (Драйзайтль, Макдэвид), 0:5 – 39 Летесту, 1:5 – 46 Бьоркстранн (Харрингтон, Нутиваара), 2:5 – 48 Джонсон (Калверт, Бьоркстранн), 2:6 – 53 Пулюярви (Нерс, Макдэвид), 2:7 – 57 Макдэвид (Пулюярви)

Сент-Луис – Тампа-Бэй – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 19 Пойнт (Киллорн, Джонсон), 0:2 – 53 Кучеров (Сергачев), 0:3 – 59 Джонсон (Хедман, Пойнт)

Миннесота – Калгари – 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 17 Каллен (Сутер, Эрикссон Эк), 1:1 – 38 Ферланд (Годро, Джиордано), Чикаго – Флорида – 3:2 (1:0, 0:1, 1:1)

Чикаго – Флорида – 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 16 Саад (Тэйвс, Дебринкат), 1:1 – 31 Бьюгстэд (Пысик, Барков), 1:2 – 43 Макгинн (Трочек), 2:2 – 53 Тэйвс (Дебринкат, Саад), 3:2 – 62 Кэйн (Анисимов)

Вегас – Каролина – 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 16 Крюгер, 1:1 – 21 Энгелланд (Хаула, Перрон), 1:2 – 24 ван Римсдайк (Скиннер), 2:2 – 32 Смит (Макнэбб, Миллер)