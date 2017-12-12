Сборная Украины по хоккею проиграла в первом товарищеском матче Казахстану

В Броварах на ледовой арене «Терминал» состоялся товарищеский матч между сборными Украины и Казахстана, в котором гости выиграли со счетом 1:5, сообщает сайт телеканала Xsport, который транслировал матч.

Именитые гости приехали в экспериментальном составе, все игроки выступают во внутреннем чемпионате Казахстана, при этом 13 из 22 хоккеистов представляют одну команду – «Номад» – фарм-клуб представителя КХЛ «Барыса». Таким образом, главным козырем казахов была сыгранность состава.

Учитывая, что основной голкипер сборной Украины Богдан Дьяченко в это же время защищает цвета молодежной сборной в Словении на чемпионате мира в Дивизионе IB, шанс дебютировать в воротах национальной команды получил голкипер «Белого Барса» Сергей Люльчук.

К сожалению, удачным дебют для нашего голкипера не стал. Гости смогли отличиться в каждом периоде, на что подопечные Александра Савицкого ответили одним точным броском Ивана Савченко.

13 декабря команды проведут второй товарищеский матч, который также начнется в 19:00.

Товарищеский матч

Украина – Казахстан 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

0:1 – Савицкий (Рахманов) – 08:26, 0:2 – Воронин (Петухов, Рачинский) – 23:04, 0:3 – Гребенщиков (Евдокимов) – 34:46, 1:3 – Савченко (Куцевич) – 38:48, 1:4 – Гребенщиков (Гренц) – 42:27, 1:5 – Гренц – 57:06,

Вратари: Люльчук – Крамарь.