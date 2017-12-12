Сборная Украины по хоккею набрала первое очко на молодежном чемпионате мира, но уступила Норвегии

В Бледе (Словения) завершился матч 3-го тура чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд в Дивизионе 1В (третий по ззначимости дивизион), где сборная Украины уступила команде Норвегии, сообщает официальный сайт соревнований.

Основное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии буллитов сильнейшими были норвежцы - 2:1.

Первые два периода игры оказались безрезультатаными, а в заключительной третьей 20-минутке счет на 45-й минуте открыл Никита Коваленко, который завершил комбинацию с участием Андрея Денискина и Дениса Мостового.

Удержать свое преимущество сборная Украины не сумела. На 53-й минуте Кристофер Карлсен сравнял счет - 1:1.

Овертайм голов не принес, а в серии буллитов, на один точный бросок украинцев (в исполнении Денискина) пришлись три реализованные попытки игроков сборной Норвегии 1:3.

Как сообщал УНИАН, ранее игроки сборной Украины на МЧМ уступили команда Словении и Польши.